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竹北設自由之花路燈 打造市區新亮點

中央社／ 新竹縣24日電

竹北市公所表示，P16停車場因周邊商場停業致夜間照明不足，影響通行安全，公所設置「自由之花」特色路燈改善照明，兼顧安全與城市景觀，打造市區新亮點。

新竹縣竹北市公所今天發布新聞稿指出，P16停車場於113年底完成空間改善後，車位使用率明顯提升；但受到對面家樂福商場停業、招牌燈熄滅，原有照明消失，導致該區夜間環境轉為昏暗，視線死角隨之增加。

市長鄭朝方告訴中央社記者說，為補足夜間照明，市公所自籌新台幣156萬元進行優化，設置7盞申請專利的「自由之花」路燈，此路燈跳脫傳統制式燈具，將實用功能與城市美學結合。

他表示，「自由之花」路燈上方呈現圓弧環狀光帶，搭配向外延伸的弧形支架，類似盛開花朵，在結構部分具視覺聚焦效果，在夜間可形成明確地標。

鄭朝方說，「自由之花」正式點亮後，不僅提升P16停車場夜間安全性，也增添柔和且具識別性的景觀美感，未來公所將持續結合公共藝術與基礎設施，讓市民在生活中享有安全、舒適且具美學品質的城市環境。

中央社 竹北 鄭朝方

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