快訊

川普又點名台灣！稱美將奪50%晶片市場 卓榮泰提三項回應

女警產後失血亡！統計曝孕婦死因多羊水栓塞 台大名醫嘆：說出現就出現

險耳中風又驚傳死訊！蔡琴1舉動破除謠言 吐巡演心聲

聽新聞
0:00 / 0:00

中壢模範母親軍職、顧罕病兒媽上榜 副市長：家庭支柱

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市副市長蘇俊賓參加中壢區公所表揚83位模範母親活動。圖／桃園市政府新聞處提供
桃園市副市長蘇俊賓參加中壢區公所表揚83位模範母親活動。圖／桃園市政府新聞處提供

桃園市副市長蘇俊賓今日上午前往中壢區參加模範母親表揚，並強調每位母親都是家庭無可取代的支柱，只要家人有需要，母親總是第一時間付出與守護。

蘇俊賓表示，他參加表揚活動前逐一閱讀受獎者的感人故事，深受那份無私且堅韌的力量所感動，合影時，看見台下子女們為母親拍照那專注且充滿感恩的眼神，更是家庭情感最真摯、最令人動容的展現。

今年中壢區模範母親表揚，區公所結合各里、學校及團體共同推薦，感謝各里長積極發掘在地的感人母愛故事，也謝謝各協會、團體踴躍提報模範母親事蹟，一同讓受表揚名單更具豐富性與社會廣度，透過表揚，不僅向模範母親致上最高敬意，也讓大眾看見母親的典範，他感謝每一位母親長年的付出，讓桃園社會更加溫暖穩定。

蘇俊賓分享，今年獲獎的模範母親事蹟多元且充滿力量，例如林瑩芳女士曾投身軍旅15年，在軍職勤務與家庭責任之間穩穩撐起平衡；林欣誼女士為照顧罕見疾病的孩子，毅然放下事業，全心全意陪伴成長，用愛走過每一段不容易的路，楊瓊琇女士則以環保行動為社區注入新生命，推動低碳改造，打造空中菜園及魚菜共生系統，協助社區榮獲環保署首屆「銀級低碳社區」肯定；李江春香女士長年無償提供場地促進社區發展，更傳承「古法素湯圓」等技藝，帶動長者參與，讓老有所用在日常中自然實踐，每一段故事，都是時間與愛交織出的溫柔力量。

中壢區公所表示，今年模範母親共計83位，除由各里推薦的76位外，也邀請多個團體參與推薦，特別強調發掘社會不同角落的生命歷程，讓更多在各領域默默耕耘、兼顧家庭與社會公益的母親事蹟能被肯定，成為城市共同的驕傲。

今日包括市議員葉明月、劉曾玉春、彭俊豪、張曉昀、黃崇真、魏筠等人出席表揚活動。

桃園市副市長蘇俊賓和議員、區長和模範母親切蛋糕合影。圖／桃園市政府新聞處提供
桃園市副市長蘇俊賓和議員、區長和模範母親切蛋糕合影。圖／桃園市政府新聞處提供

中壢區議員、里長一起祝賀模範母親。圖／桃園市政府新聞處提供
中壢區議員、里長一起祝賀模範母親。圖／桃園市政府新聞處提供

桃園市副市長蘇俊賓和每位模範母親握手致意。圖／桃園市政府新聞處提供
桃園市副市長蘇俊賓和每位模範母親握手致意。圖／桃園市政府新聞處提供

桃園市副市長蘇俊賓表示透過表揚向模範母親致敬，也讓大眾看見母親的典範。圖／桃園市政府新聞處提供
桃園市副市長蘇俊賓表示透過表揚向模範母親致敬，也讓大眾看見母親的典範。圖／桃園市政府新聞處提供

桃園 母親 中壢

延伸閱讀

苗栗縣SUPER教師獎5名首獎出爐 工會：勾勒出更具生命力的典範

謝國樑提營養午餐免費提高品質 她暖心照顧特殊生如親妹獲表揚

人力逐漸高齡化 新竹寄養家庭招募開跑高虹安邀愛心市民加入

「鏟子超人」公仔現身花蓮光復車站 見證災後重生最暖身影

相關新聞

苗栗遭媒體點名拖延代課教師鐘點費差額 縣府：完全沒有延宕情形

有媒體報導教育部去年底宣布高中、國中小兼任及代課教師鐘點費，全面調增20％，但有3縣市的教師抱怨迄今尚未領到差額，苗栗被點名是其中之一。苗縣府今澄清，早在1月27日已函文通知轄內所屬各級學校，請各校先由年度主管預算用人費用項下先行支應，「完全沒有延宕發放經費給學校情形」。

下雨照演！紙風車「燈怪」連3晚登場 竹縣府：風雨無阻登場

由客家委員會主辦，紙風車劇團客家親子劇「燈怪」將於今天晚上7時、明天及後天晚上7時30分在新竹縣政府前縣政六路封街舉辦，今天早上新竹下雨，也讓許多家長們關注是否仍會如期舉行。

竹市啟動登革熱防疫！再加碼志工補助守護健康環境

新竹市府持續推動登革熱病媒蚊防治工作，今開「杜絕登革熱防疫動起來」啟動記者會，市長高虹安與三區公所區長及里長共同啟動「巡、倒、清、刷」登革熱防治行動，正式宣告竹市登革熱孳生源清除與環境巡檢工作全面展開，將結合區公所、里長及環保志工團隊，加強社區孳生源清除與環境巡查，提升市民防疫意識，共同預防與遏止登革熱疫情。

寄養家庭愛如己出 聽喊媽媽抱抱感動

寄養家庭照顧工作不易，除了責任壓力大，面對有先天缺陷或原生家庭照顧不佳導致發展遲緩的孩童，還需要更多時間、愛心與耐心，盡管辛苦，但社會仍有一群人在努力，陪伴孩子走過生命低谷。

因應寄養家庭人力老化 新竹開放單身投入寄養家庭

寄養家庭是安置兒少的避風港，各地普遍面臨寄養家庭不足與高齡化問題，縣市政府無不絞盡腦汁，繼桃園、台中和苗栗之後，新竹縣市昨也開放單身族加入寄養家庭行列；桃、竹今年都調高寄養費，盼爭取更多人投入寄養工作。

桃園巨蛋整修啟用迎職籃賽事 中壢規畫建新巨蛋

俗稱桃園巨蛋的桃園市立綜合體育館設施老舊屢遭嫌棄，市府去年投入三億四千萬元整修，市長張善政昨在臉書宣布周末將重新啟用，迎接職籃賽事，而市府為求區域平衡發展，也在中壢體育園區以ＢＯＴ招商興建能容納二萬一千人的新巨蛋，同時還要打造一座購物中心。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。