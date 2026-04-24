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下雨照演！紙風車「燈怪」連3晚登場 竹縣府：風雨無阻登場

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
「燈怪」去年7月於台北兩廳院首演以來廣受好評，新竹縣成為全台巡演第五站。圖／縣府提供
「燈怪」去年7月於台北兩廳院首演以來廣受好評，新竹縣成為全台巡演第五站。圖／縣府提供

由客家委員會主辦，紙風車劇團客家親子劇「燈怪」將於今天晚上7時、明天及後天晚上7時30分在新竹縣政府前縣政六路封街舉辦，今天早上新竹下雨，也讓許多家長們關注是否仍會如期舉行。

楊文科今日出席宣傳記者會，強調現場將備妥雨衣，演出風雨無阻，歡迎來看劇，每場演出前更規畫「唱〈瓜瓜歌〉送好禮」活動，大小朋友參與互動唱客家歌就有機會獲得限量小燈怪玩偶。

客委會主委古秀妃表示，「燈怪」演出有龐大的機械道具，因此需要適合的場地與周邊交通管理，感謝新竹縣長楊文科、竹北市長鄭朝方兩位首長的支持與肯定，帶領團隊共同協助解決所有的困難與問題，也特別感謝縣府讓更多孩子能夠前來看表演圓夢，中央與地方合作無間，才能帶給地方民眾的幸福。

楊文科表示，「燈怪」去年7月於台北兩廳院首演以來廣受好評，感謝客家委員會支持，讓新竹縣成為全台巡演第五站，鄉親在家鄉即可觀賞高品質的劇場作品。今日起連續三天演出，免費入場，表演開始前於座位席發放螢光棒，並視天氣情形發送雨衣，讓在座大小朋友跟著音樂與戲劇，化身海底不同顏色的光點，成為「燈怪」宇宙一員，劇中三層樓高的「燈燈國王」也將穿梭觀眾席間，帶來沉浸式互動體驗。

另外，「燈怪」結合3D動畫背景、全偶裝演出與原創音樂，其中原創客語歌曲〈瓜瓜歌〉旋律輕快、朗朗上口，深受大小朋友喜愛。

「燈怪」以海洋與陸地共生為背景，蘊含客家人敬天惜物、固守家園的信仰精神與文化價值，透過瓜族與燈怪的故事，傳遞守護環境、珍惜家園的重要理念，寓教於樂，適合親子共同觀賞。

演出內容約有八成採用客語呈現，現場設置四面大型螢幕同步播放中文字幕及演出畫面轉播，並適度穿插華語對話，讓不同語言背景的觀眾都能輕鬆理解劇情。活動期間竹北市公所也於市東公園規劃「日光市集」，每日午後熱鬧登場，民眾可在觀賞演出前悠閒漫遊、品味在地特色。

客委會主委古秀妃表示，「燈怪」演出有龐大的機械道具，因此需要適合的場地與周邊交通管理，感謝新竹縣長楊文科、竹北市長鄭朝方兩位首長帶領團隊共同協助解決所有的困難與問題。圖／縣府提供
客委會主委古秀妃表示，「燈怪」演出有龐大的機械道具，因此需要適合的場地與周邊交通管理，感謝新竹縣長楊文科、竹北市長鄭朝方兩位首長帶領團隊共同協助解決所有的困難與問題。圖／縣府提供

由客家委員會主辦，紙風車劇團客家親子劇「燈怪」將於今天晚上7時、明天及後天晚上7時30分在新竹縣政府前縣政六路封街舉辦。圖／縣府提供
由客家委員會主辦，紙風車劇團客家親子劇「燈怪」將於今天晚上7時、明天及後天晚上7時30分在新竹縣政府前縣政六路封街舉辦。圖／縣府提供

新竹 楊文科 紙風車 古秀妃

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