桃園棒球場於賽事期間人車潮湧現，中壢分局為維護周邊交通順暢及行人通行安全，依勤務規劃編排警力，加強交通疏導及違規停車取締作為。圖：警方提供

樂天桃園球場的煙火秀是中華職棒樂天桃猿隊主場的特色活動之一，本(4)月11日卻因為有機車停放在管制區，導致勝利煙火無法施放，讓許多球迷氣炸。對此，中壢警分局表示，桃園棒球場於賽事期間人車潮湧現，中壢分局為維護周邊交通順暢及行人通行安全，依勤務規劃編排警力，加強交通疏導及違規停車取締作為；於4月21日賽事期間，針對球場周邊人行道及重要動線加強巡查，發現部分機車違規停放於人行道，影響行人通行及公共安全，便依規定執行拖吊作業，針對違規車輛依法舉發並移置保管，以維護現場秩序。

機車違規停放於人行道，可處600元以上1200元以下罰鍰，並得依法拖吊移置。圖：警方提供

警方說明，依《道路交通管理處罰條例》第56條規定，機車違規停放於人行道，可處600元以上1200元以下罰鍰，並得依法拖吊移置；呼籲民眾切勿貪圖一時方便違規停車，以免受罰並影響他人通行權益。

中壢分局表示，桃園棒球場周邊設有多處停車空間可供民眾使用，包括球場周邊Times停車場（第1、第2、第3站）、會展中心停車場及環溪一、環溪二、文智等停車場，均提供汽、機車停放服務，部分停車場為24小時營運；建議民眾多加利用合法停車空間或轉乘大眾運輸工具前往球場；警方亦將持續配合相關單位加強交通管制及巡查勤務，針對違規停車行為加強取締，以確保活動安全及順利進行。

中壢分局長林鼎泰表示，球場賽事期間交通需求大幅增加，警方將持續精進勤務作為，兼顧交通順暢與行人安全，並呼籲民眾遵守交通規則、配合現場疏導措施；對於影響行人通行及公共安全之違規停車行為，將持續強勢執法、違規必拖，絕不寬貸，以維護良好交通秩序。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園球場機車違停「害球迷看不到勝利煙火」 壢警出手了