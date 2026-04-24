桃園巨蛋整修啟用迎職籃賽事 中壢規畫建新巨蛋

俗稱桃園巨蛋的桃園市立綜合體育館設施老舊屢遭嫌棄，市府去年投入三億四千萬元整修，市長張善政昨在臉書宣布周末將重新啟用，迎接職籃賽事，而市府為求區域平衡發展，也在中壢體育園區以ＢＯＴ招商興建能容納二萬一千人的新巨蛋，同時還要打造一座購物中心。

桃園巨蛋一九九三年啟用，場內面積約五千二百八十平方公尺，觀眾席一萬五千席，運動賽事不斷，演唱會、商展和各類活動也滿檔，是桃園運動、休閒娛樂與產業發展重要基地，但近年因設施老舊及漏水，飽受球員嫌棄與觀眾批評，市府斥巨資整修，場內外分三階段改善，第一階段將於四月底完工。

張善政前天到桃園巨蛋視察工程進度與狀況，確保每一個環節都到位。他表示，桃園巨蛋場內地坪已完成翻新，空調機電系統全面升級，同時也依據球員與球迷使用經驗，改造走廊牆面、廁所、球隊休息室和盥洗室，希望球員享有職業運動賽事環境，球迷的觀賽體驗也有所提升。

張善政也說，除了場內，桃園巨蛋戶外景觀與行人動線優化則分為三階段推動。第一階段，三民路及成功路側人行道、北門前廣場、籃球場與中央廣場前半段將在四月底前完成，整體工程預計於九月底前全數到位。然而，累積卅多年的問題確實不容易解決，未來會持續請教球團、球員和球迷哪裡需要再改善。

關於中壢體育園區巨蛋規畫，桃園市體育局參考國內大型場館類型，鎖定至少二萬一千席的室內多功能體育館，目前正在招商，預計六月廿三日截止收件。體育局表示，考量區域平衡發展與地方需求，招商內容也包括打造一座購物中心，巨蛋內也必須有八三二坪以上運動空間及設施供一般民眾使用。