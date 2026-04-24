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寄養家庭愛如己出 聽喊媽媽抱抱感動

聯合報／ 記者王駿杰余采瀅鄭國樑／連線報導
新竹縣張姓婦人投入寄養服務八年，陪伴近十名孩子走過生命低谷，昨天現身記者會分享經驗。記者王駿杰／攝影
新竹縣張姓婦人投入寄養服務八年，陪伴近十名孩子走過生命低谷，昨天現身記者會分享經驗。記者王駿杰／攝影

寄養家庭照顧工作不易，除了責任壓力大，面對有先天缺陷或原生家庭照顧不佳導致發展遲緩的孩童，還需要更多時間、愛心與耐心，盡管辛苦，但社會仍有一群人在努力，陪伴孩子走過生命低谷。

台中一名陳姓資深社工表示，因為寄養童多數有家暴或是早療情形，比一般孩童不好照顧，因此必須接受急救、辨別發展遲緩、受暴小孩情緒等教育，並如何運用居家資源刺激孩子發展，推動正向教養。

新竹寄養媽媽張素禎昨天出席竹市寄養家庭記者會分享經歷，她曾因不孕對婚姻感到猶豫，但後來遇見願意接納她的伴侶谷世偉，兩人約定以寄養或收養方式延續對孩子的愛，投入寄養服務八年已照顧近十名孩子。

張女婚後雖生了三名子女，仍持續投入寄養服務，並照顧過一名目睹家暴的二歲幼兒。她表示，那名孩子長期處於恐懼，不敢睡覺、不會說話，甚至只會爬行，她與丈夫在無數個夜晚辛苦陪伴，逐步建立孩子的安全感，後來孩子哭著喊「媽媽抱抱」，那一刻深深體會陪伴的意義。

桃園一對夫妻因膝下無子女，在家庭和工作都算穩定的情況下，決定加入寄養行列。他們表示，會到寄養家庭的孩子大部分都是受虐者，與他們相處要設身處地著想，否則恐是二度傷害；另有雙薪家庭同時照顧領有身障手冊與發展遲緩的二名孩子，除了白天接送上下學與工作，晚上還要陪孩子接受發展遲緩訓練，雖然辛苦，但也甘之如飴。

台中一名陳姓單身女子因身邊不少親友投入寄養家庭，有心加入行列，雖然去年因單身被拒，但今年總算如願，目前正在受訓。陳女表示，退休後有多餘時間，思考除了捐款，希望做更有意義的回饋社會，所以決定加入寄養家庭行列。

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