因應寄養家庭人力老化 新竹開放單身投入寄養家庭

寄養家庭是安置兒少的避風港，各地普遍面臨寄養家庭不足與高齡化問題，縣市政府無不絞盡腦汁，繼桃園、台中和苗栗之後，新竹縣市昨也開放單身族加入寄養家庭行列；桃、竹今年都調高寄養費，盼爭取更多人投入寄養工作。

新竹市社會處昨舉行寄養家庭招募記者會，指新竹縣市共有四十九戶寄養家庭，目前服務五十六名孩子，因人力逐漸高齡化，照顧量能面臨壓力，亟需新血加入；為充實寄養家庭資源，放寬年齡與資格限制，年滿廿五歲的單身族也能成為寄養人。

新竹市長高虹安表示，感謝家庭基金會新竹分事務所及所有寄養家庭長期付出，讓許多受傷的孩子得以重拾笑容，市府持續強化支持系統，成為寄養家庭堅實後盾。

苗栗縣社會處說，寄養家庭對人格發展處於啟蒙階段的兒少至關重要，然寄養家庭長期不足，縣府原每二年招募一次，去年開始改為每年招募。

桃園、台中與苗栗原本就開放單身人士成為寄養人，但都面臨高齡化問題。桃園、苗栗寄養人平均年齡都在五十歲以上，台中陸續有資深寄養家庭因體力及年齡問題，無法長時間照顧寄養童，陸續從寄養人轉化為第二線培訓教練角色。

以南台中家扶中心為例，目前寄養家庭五十三戶，安置六十一名兒少，開放單身族群申請，但須具備社工或護理背景，近年招募困難，五十歲以上寄養人占比達七成六，形成祖孫照顧模式，加上五成五是六歲以下幼童、六成三是特殊兒少，照顧壓力大，需更多新血加入。

新竹市社會處表示，為提供寄養家庭更多元的資源，讓每個需要安置的孩子都能獲得妥適照顧，今年起除提供到宅諮詢、喘息服務、特殊兒少分級照顧補助、健康檢查、諮商輔導及保險等多元資源外，也增加每位寄養孩童的安置費，每月約二千元至二千五百元，盼市府成為寄養家庭最堅實的後盾。

桃園市社會局則說，桃園寄養家庭除了三節獎金，市府另有教育醫療與交通獎補助辦法，並提供喘息服務，原本寄養費為二萬九千元至三萬五千二百元，今年也調高至三萬二千元至三萬七千元。