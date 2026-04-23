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桃園天成醫療社區領袖會 張善政：公私協力健康照護

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市長張善政（中）、議長邱奕勝（右）與立委、議員肯定天成醫療體系董事長張育美和團隊的表現。圖／桃園市政府新聞處提供
桃園市長張善政（中）、議長邱奕勝（右）與立委、議員肯定天成醫療體系董事長張育美和團隊的表現。圖／桃園市政府新聞處提供

桃園市長張善政今日參加天成醫療體系中壢、楊梅、平鎮區社區領袖會議，肯定天成醫療體系深耕這些地區逾35年，不僅是守護在地民眾健康的堅實後盾，更是市府推動公共衛生的重要夥伴。

張善政也感謝天成醫療體系董事長張育美即時接手懷寧醫院，成功轉型為天祥醫院，有效緩解在地醫療資源流失的危機，並進一步導入智慧醫療技術，大幅提升區域醫療量能。

此外，天成醫療體系全力衝刺支持市府「桃園智慧產業學院」的發展，以實際行動展現企業回饋社會的責任，市府未來將持續深化與醫療體系的夥伴關係，健全區域健康照護網絡，共同打造智慧且宜居的健康城市。

天成醫療體系董事長張育美感謝社區領袖長期的鼎力支持，面對高齡化社會的挑戰，天成醫療體系積極推動「醫養合一」服務，將專業健康照護由醫院延伸至里鄰與家庭，落實社區照護精神。未來將持續配合桃園智慧城市發展願景，提供更全方位、智慧化的醫療服務。

衛生局表示，天成醫療體系於中壢、平鎮及楊梅等區營造友善社區健康環境不遺餘力，除配合推動高齡友善社區及慢性病管理計畫，更協助布建健康量測據點與擴大篩檢服務，讓市民的健康管理更具普及與便利，還將健康促進活動融入市民日常生活的模式，堪稱桃園社區醫療發展的典範。

立法委員呂玉玲、魯明哲、涂權吉、桃園市議會議長邱奕勝與多位議員、中壢天晟醫院總院長鄭貴麟、桃園市里長聯誼會總會長黃連應、仁海宮董事長王介禧、義民廟主任委員范振修、中壢慈惠堂董事長吳文樹等人都出席活動。

天成醫療體系中壢、楊梅、平鎮區社區領袖會議，深耕健康照護。圖／桃園市政府新聞處提供
天成醫療體系中壢、楊梅、平鎮區社區領袖會議，深耕健康照護。圖／桃園市政府新聞處提供

桃園 張善政

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