快訊

改這家台廠接手？美超微傳遭甲骨文取消大單 股價盤前重摔逾12%

AI資料中心狂潮！全球記憶體晶片市值排名出爐 台灣4企業入榜

百萬股東小確幸來了 合庫金、彰銀和台企銀全發放「這項紀念品」

聽新聞
0:00 / 0:00

種千株原生植物 台61線打造首座公路生態樹島

中央社／ 苗栗縣23日電

公路局中區養護工程分局為推動公路環境與生態永續發展，攜手企業、團體在台61線通霄新埔段共同植下1000株台灣原生植物，透過復育與多樣性植栽，打造首座公路沿線的生態樹島。

交通部公路局中區養護工程分局發布新聞稿指出，與裕隆汽車、台灣山林復育協會共同推動苗栗公路生態樹島計畫，選址苗栗沿海丘陵重要區域、台61線通霄新埔段隧道上方為「公路生態樹島001號」，今天共同種下1000株共計59種的苗栗在地淺山植群樹種。

根據台灣山林復育協會學術顧問蘇夢淮研究，通霄新埔地區屬接近海岸的丘陵地形，長期受東北季風與海岸環境影響，使當地氣候較內陸乾燥且冬季強風頻繁，導致森林多呈現疏林景觀。

中區養護工程分局表示，這次計畫針對當地環境，挑選具代表性的生態指標物種，其中，台灣野茉莉、槲櫟為「2017台灣維管束植物紅皮書名錄」受威脅物種；另外，菱葉捕魚木、琉球野薔薇與栓皮櫟等也是鄰近山區數量較稀少的物種，透過復育行動獲得族群保存與擴展的機會。

裕隆汽車指出，公司長期關注企業永續與在地環境議題，這次植栽苗木皆來自近年與台灣山林復育協會合作推動於三義廠區建置的「裕苗山丘-台灣原生林復育中心」，透過企業ESG行動結合專業生態復育，為台灣淺山森林與生物多樣性保育盡一份心力。

「未來的公路，不只是交通建設，更是生態復育的綠色廊道」，中區養護工程分局表示，期盼透過公私協力與長期復育行動，讓公路生態樹島成為連結周邊森林棲地的重要節點，促進恢復生物多樣性，為台灣淺山森林復育與國土生態綠網建構邁出重要一步。

相關新聞

科學園區發威！苗栗銅鑼房屋稅異軍突起 鄉公所提案普發8500元現金

苗栗縣銅鑼鄉5月1日開徵的房屋稅，查定稅額1.41億餘元，連續3年超越苑裡鎮，穩居第4名，上個月人口數也是逆勢成長93人，地方人士分析拜銅鑼科學園區效應發酵，後勢持續看好。

桃園去年歲入執行率10年新低 市府：整體財政還算穩健

桃園市財政局與主計處今赴桃園市議會工作報告，地方年度收支情況備受矚目，民代發現桃園去年歲入執行率僅95.51%，破10年新低，而歲出執行率也下滑，議員擔心市府財政情況，但市府強調整體財政仍算穩定健全。

人力逐漸高齡化 新竹寄養家庭招募開跑高虹安邀愛心市民加入

為讓每一位兒少都能在愛與關懷中安心成長，新竹縣市府今舉辦「寄養家庭招募記者會」，正式啟動寄養家庭招募行動。市府社會處表示，目前新竹縣市共有49戶寄養家庭，服務56名兒少，整體人力逐漸高齡化，照顧量能面臨壓力，對於具多元需求的兒少，需培育新血加入。市府將於5月16日14時30分至16時在新竹大魯閣湳雅廣場蔦屋書店舉辦「寄養家庭招募說明會」，內容包含寄養制度介紹、申請流程及培訓課程等，歡迎有意願的民眾踴躍參加。

公務員減壓諮詢憂洩隱私 桃市府：闢懇談室 諮商保密

桃園市政府日前發生公務員墜樓不幸事件，疑與工作壓力大有關。民代昨質詢關心市府員工減壓諮詢與關懷議題，並點出市府一年個別諮商僅三五○人次，比台北一七八三次人次少，主因是怕諮商內容外洩影響考績。市府人事處回應，諮詢過程絕對保密，會再努力推廣。

第3屆「淨零地球博覽會」桃園登場 世界地球日定義「淨零建築」新高度

今天是世界地球日，今年邁入第3屆的淨零地球博覽會於桃園龍潭名人堂花園大飯店登場，現場舉行「健康台灣深耕計畫」跨域論壇，產官學專家齊聚交流，針對AI淨零建築驅動韌性城市、綠色金融、稅率優惠與綠電憑證落實與國際青年力量與全球永續行動3大面向討論，盼望讓人們、下一代及地球都更好。

竹市化學業者違回收汙染農地 竹市跨機關追查起訴4人

新竹市環保局去年會同新竹地檢署、警政署保七總隊及環境部環境管理署北區環境管理中心跨機關合作，查獲新竹市化學品業者違法回收處理含化學藥劑廢容器，並涉汙染周邊灌溉渠道。全案經檢方偵辦，於本月偵結，依違反廢棄物清理法及刑法相關規定，起訴業者負責人共4人。新竹市府強調，將持續強化源頭管理與聯合稽查，確保環境品質與公共安全。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。