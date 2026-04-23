種千株原生植物 台61線打造首座公路生態樹島

公路局中區養護工程分局為推動公路環境與生態永續發展，攜手企業、團體在台61線通霄新埔段共同植下1000株台灣原生植物，透過復育與多樣性植栽，打造首座公路沿線的生態樹島。

交通部公路局中區養護工程分局發布新聞稿指出，與裕隆汽車、台灣山林復育協會共同推動苗栗公路生態樹島計畫，選址苗栗沿海丘陵重要區域、台61線通霄新埔段隧道上方為「公路生態樹島001號」，今天共同種下1000株共計59種的苗栗在地淺山植群樹種。

根據台灣山林復育協會學術顧問蘇夢淮研究，通霄新埔地區屬接近海岸的丘陵地形，長期受東北季風與海岸環境影響，使當地氣候較內陸乾燥且冬季強風頻繁，導致森林多呈現疏林景觀。

中區養護工程分局表示，這次計畫針對當地環境，挑選具代表性的生態指標物種，其中，台灣野茉莉、槲櫟為「2017台灣維管束植物紅皮書名錄」受威脅物種；另外，菱葉捕魚木、琉球野薔薇與栓皮櫟等也是鄰近山區數量較稀少的物種，透過復育行動獲得族群保存與擴展的機會。

裕隆汽車指出，公司長期關注企業永續與在地環境議題，這次植栽苗木皆來自近年與台灣山林復育協會合作推動於三義廠區建置的「裕苗山丘-台灣原生林復育中心」，透過企業ESG行動結合專業生態復育，為台灣淺山森林與生物多樣性保育盡一份心力。

「未來的公路，不只是交通建設，更是生態復育的綠色廊道」，中區養護工程分局表示，期盼透過公私協力與長期復育行動，讓公路生態樹島成為連結周邊森林棲地的重要節點，促進恢復生物多樣性，為台灣淺山森林復育與國土生態綠網建構邁出重要一步。