科學園區發威！苗栗銅鑼房屋稅異軍突起 鄉公所提案普發8500元現金

苗栗縣銅鑼鄉5月1日開徵的房屋稅，查定稅額1.41億餘元，連續3年超越苑裡鎮，穩居第4名，上個月人口數也是逆勢成長93人，地方人士分析拜銅鑼科學園區效應發酵，後勢持續看好。

台灣美光科技進駐苗栗縣銅鑼科學園區，今天與縣府合作，今年5月、6月將辦理二場次現場徵才活動，年底前第一波徵才1000人，縣長鍾東錦表示，以前的銅科，他到銅鑼聽到大家是罵的、不太喜歡，現在改變了，他日前聊天時提到如果銅科要擴編，很多人的答案是那要盡快。

根據縣政府稅務局查定5月1日至6月1日繳納的房屋稅，銅鑼鄉查定稅額1億4155萬多元，僅次竹南鎮、頭份市及苗栗市，從超越苑裡鎮1億2457萬多元，從2024年起穩居前4名。

地方人士分析，竹南、頭份因竹南科學園區，及鄰近新竹市外溢影響，近年來發展快速，銅鑼鄉因銅科廠商進駐，帶動就業市場，建案欣欣向榮，甚至推出過去少見的大樓型產品，市場反應也不錯，此外，長年人口數持續減少，今年3月更是逆勢成長93人。

銅鑼鄉因美光進駐銅科繳交契稅挹注財源，將普發8500元振興經濟金，經費約1.36億元，鄉民代表會4月27日起召開定期會，將審查鄉公所提起墊付案，且根據銅鑼鄉強化鄉民消費韌性發放振興經濟金自治條例，資格是以2025年12月31號戶籍設在銅鑼鄉為限，因此房屋稅及人口成長應沒有特別相關。