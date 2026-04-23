桃園市青年局長侯佳齡宣布2026桃園設計獎開跑，總獎金96萬元創新高。圖：曾增勳攝

2026桃園設計獎邁入第8年，桃園市政府青年事務局長侯佳齡今(23)日宣布一年一度桃園設計獎競賽開跑，為擴大影響力及邀請更多年輕、新銳設計人才參與，侯佳齡表示，今年與往年不同，今年獎金提高達96萬元創新高，新銳設計師參賽年齡提高至45歲，將分4組設計競賽，即日起至6月26日開放徵件，歡迎桃園學子、全國青年設計好手參賽。

2026桃園設計獎開跑，總獎金96萬元創新高，青年局長侯佳齡（右四）歡迎青年踴躍參賽。圖：曾增勳攝

青年局在中壢舉辦2026桃園設計獎啟動記者會，桃園設計獎為全國針對青年之最大的設計獎，今年擴大邀請桃園學子及全國45歲以下設計人才參加，分為高中職組、大專院校組、新銳設計師組及機關出題組共4組競賽，侯佳齡強調，這項桃園最大的設計獎競賽，為持續培育青年設計人才核心，近年漸進提高獎金、吸引更多設計人才參加，希望未來擴大打造成為北台灣、全台重要的設計獎。

2026桃園設計獎即日起至6月26日開放徵件，歡迎桃園學子、全國青年設計好手參賽。圖：曾增勳攝

青年局指出，桃園設計獎主視覺以「匯流」為核心概念，即日起至6月26日開放徵件，總獎金高達96萬元，邀請桃園學子、全國45歲以下青年報名參賽，分4組設計競爭，鼓勵不同階段、領域的設計人才參與，串聯大專院校、高中職設計相關科系資源，強化產學連結，其中機關出題組與市府海資處合作，結合環境資源創作屬於桃園的形象作品，去年徵件1100多件，希望今年參賽徵件更多。

侯佳齡表示，市府每年調整如何讓台灣的設計獎吸引更多年輕人參與，讓全國的青年朋友都看到桃園推動設計的能量和努力，今年設計獎將高中職、大專院校及新銳組分開，機關出題組與海資處合作，與往年不同，獎金提高達96萬元，希望吸引更多青年朋友參與，讓全國、甚至全世界設計領域人才看到桃園對青年設計人才的重視，

2026台灣設計展亦將於今年9月在桃園展出，侯佳齡表示，今年桃園設計展非常重要，得獎作品將會在台灣設計展舞台展出，桃園的青年設計能量有機會被國際看見，此外，市府將在中原文創園區策展所有桃園設計獎得獎作品展出，歡迎高中職、大專院校學子和所有的青年朋友，一同來參與2026桃園設計獎競賽。

青年局表示，2026桃園設計獎競賽中，高中職、大專院校組金獎獎金3萬元，銀、銅獎2 萬及1萬元；新銳設計師組金獎8萬元，銀、銅獎5萬及2萬元；機關出題組（學生組）金獎3萬元，銀、銅獎2萬及1萬元；機關出題組（社會組）金獎4萬元，銀、銅獎3萬及2萬元。有意參賽的青年學子及設計者，可至2026桃園設計獎活動報名網址下載競賽徵件簡章，請在該設計獎競賽活動網站線上報名，並在報名截止前在網站完成作品上傳。

本文章來自《桃園電子報》。原文：2026桃園設計獎開跑！總獎金96萬創新高 吸引青年拚創意