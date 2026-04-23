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桃園大溪中庄休閒農業區獲劃定 具觀光發展潛力

中央社／ 桃園23日電
桃園市農業局23日表示，大溪中庄休閒農業區歷經多年爭取，近日正式獲農業部公告劃定，成為桃園第13個休閒農業區。圖／中央社（桃園市農業局提供）
桃園市農業局23日表示，大溪中庄休閒農業區歷經多年爭取，近日正式獲農業部公告劃定，成為桃園第13個休閒農業區。圖／中央社（桃園市農業局提供）

桃園市政府農業局今天表示，大溪中庄休閒農業區歷經多年爭取，近日獲農業部公告劃定，成為桃園市第13個休閒農業區，將與大溪月眉、康莊、百吉休閒農業區組成4大特色農遊群落。

桃園市政府農業局長陳冠義表示，中庄休閒農業區總面積逾471公頃，擁有中庄調整池、大溪河濱公園、大嵙崁溪自然溼地、大漢溪跨河休憩路廊等多項景觀與休憩設施，並發展有體驗農園及友善餐桌等六級化產業。

陳冠義也說，中庄休閒農業區是北台灣重要韭菜生產專區，每年9月的韭菜季也已逐步發展為代表性季節景觀活動，是結合水資源景觀與韭菜產業特色、具備良好交通條件並極具觀光發展潛力的園區。

陳冠義表示，休閒農業區審查標準日益嚴格，大溪中庄休閒農業區成功通過劃設實屬不易，也代表中庄在農業生產、景觀資源及休閒服務發展上有相當基礎，現在更能與大溪月眉、康莊、百吉等休閒農業區組成4大特色農遊群落。

農業局表示，將持續推動「一區一特色」策略，結合循環農業、永續旅遊與低碳理念，輔導各休閒農業區規劃特色活動，吸引更多遊客體驗在地農遊魅力。

桃園大溪中庄休閒農業區總面積逾471公頃，擁有多項景觀與休憩設施，並發展有體驗農園及友善餐桌等6級化產業，亦是北台灣重要韭菜生產專區，近日獲農業部公告劃定，成為桃園市第13個休閒農業區。圖／中央社（桃園市農業局提供）
桃園大溪中庄休閒農業區總面積逾471公頃，擁有多項景觀與休憩設施，並發展有體驗農園及友善餐桌等6級化產業，亦是北台灣重要韭菜生產專區，近日獲農業部公告劃定，成為桃園市第13個休閒農業區。圖／中央社（桃園市農業局提供）

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