桃園去年歲入執行率10年新低 市府：整體財政還算穩健

桃園市財政局與主計處今赴桃園市議會工作報告，地方年度收支情況備受矚目，民代發現桃園去年歲入執行率僅95.51%，破10年新低，而歲出執行率也下滑，議員擔心市府財政情況，但市府強調整體財政仍算穩定健全。

桃園市議員錢龍指出，桃園過去10年歲入執行率都超過100%，即便新冠疫情影響，2023年仍將近97%，但2025年僅95.51%，不僅數字明顯下滑，帳面也短少將近70億元。此外，2023年歲出執行率93.27%，也比2024年95%低，市府應了解數字下滑背後代表原因與衝擊。

錢龍表示，長遠來看，財政穩健關鍵在提升自籌財源比例，財政局應設法開源，在資產活化、使用者付費機制或公私協力開發研擬更好策略。而歲出執行率好壞反映市政推動效率，希望主計處在預算編列的合理性、執行進度管控上，能有更積極的作為。

財政局長歐美鐶說明，114年度歲入執行率下滑，主要是多項收入項目同時出現短收，其中以營業盈餘及事業收入短收約40億元、計畫型補助收入短收約40億元為最大宗，另土地增值稅短收約17億元，普通統籌分配稅款短收約9億元，也是影響歲入的重要因素。

不過，在稅課收入方面，房屋稅、地價稅、契稅合計約有20億元超收，加上其他規費及罰款等收入挹注，抵銷短收影響，桃園整體稅基仍具一定穩定性與支撐力。

主計處長蔡進滿表示，歲出執行率降低不外乎政策執行有結餘款或發包執行困難，以桃園而言，前者影響成分居多，但有結餘款也不一定代表壞事，有時是市府花較低經費就達到原本的執行目的，也是替民眾省了一些錢。

蔡進滿也不諱言，桃園結餘款較高的項目有生育津貼與補助孕婦搭計程車的一生好運卡，細究原因，主要是國家生育率降低，少子化衝擊相關福利政策使用，再加上政策上路不久，過去多寬列經費，導致結餘情況，未來會再反映給相關單位調整，讓資源獲得更有效運用。