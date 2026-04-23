快訊

獨／北市女警產後失血亡 接生診所疑延誤25分鐘送醫遭告過失致死

高德地圖擬禁用…卻衝至「台灣APP第1名」 Cheap讚3功能再酸：先禁國家

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園去年歲入執行率10年新低 市府：整體財政還算穩健

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園去年歲入執行率10年新低，引發民代關注，但市府強調整體財政還算穩健。圖／本報資料照片
桃園去年歲入執行率10年新低，引發民代關注，但市府強調整體財政還算穩健。圖／本報資料照片

桃園市財政局與主計處今赴桃園市議會工作報告，地方年度收支情況備受矚目，民代發現桃園去年歲入執行率僅95.51%，破10年新低，而歲出執行率也下滑，議員擔心市府財政情況，但市府強調整體財政仍算穩定健全。

桃園市議員錢龍指出，桃園過去10年歲入執行率都超過100%，即便新冠疫情影響，2023年仍將近97%，但2025年僅95.51%，不僅數字明顯下滑，帳面也短少將近70億元。此外，2023年歲出執行率93.27%，也比2024年95%低，市府應了解數字下滑背後代表原因與衝擊。

錢龍表示，長遠來看，財政穩健關鍵在提升自籌財源比例，財政局應設法開源，在資產活化、使用者付費機制或公私協力開發研擬更好策略。而歲出執行率好壞反映市政推動效率，希望主計處在預算編列的合理性、執行進度管控上，能有更積極的作為。

財政局長歐美鐶說明，114年度歲入執行率下滑，主要是多項收入項目同時出現短收，其中以營業盈餘及事業收入短收約40億元、計畫型補助收入短收約40億元為最大宗，另土地增值稅短收約17億元，普通統籌分配稅款短收約9億元，也是影響歲入的重要因素。

不過，在稅課收入方面，房屋稅、地價稅、契稅合計約有20億元超收，加上其他規費及罰款等收入挹注，抵銷短收影響，桃園整體稅基仍具一定穩定性與支撐力。

主計處長蔡進滿表示，歲出執行率降低不外乎政策執行有結餘款或發包執行困難，以桃園而言，前者影響成分居多，但有結餘款也不一定代表壞事，有時是市府花較低經費就達到原本的執行目的，也是替民眾省了一些錢。

蔡進滿也不諱言，桃園結餘款較高的項目有生育津貼與補助孕婦搭計程車的一生好運卡，細究原因，主要是國家生育率降低，少子化衝擊相關福利政策使用，再加上政策上路不久，過去多寬列經費，導致結餘情況，未來會再反映給相關單位調整，讓資源獲得更有效運用。

桃園

延伸閱讀

桃園市府工作壓力大？市府允落實諮商協助解憂

陳偉杰籲推國中小教科書全額補助 新北教育局允研議

籃球／斥資3.4億元改善 桃園巨蛋周末重啟迎職籃賽事

相關新聞

桃園去年歲入執行率10年新低 市府：整體財政還算穩健

桃園市財政局與主計處今赴桃園市議會工作報告，地方年度收支情況備受矚目，民代發現桃園去年歲入執行率僅95.51%，破10年新低，而歲出執行率也下滑，議員擔心市府財政情況，但市府強調整體財政仍算穩定健全。

人力逐漸高齡化 新竹寄養家庭招募開跑高虹安邀愛心市民加入

為讓每一位兒少都能在愛與關懷中安心成長，新竹縣市府今舉辦「寄養家庭招募記者會」，正式啟動寄養家庭招募行動。市府社會處表示，目前新竹縣市共有49戶寄養家庭，服務56名兒少，整體人力逐漸高齡化，照顧量能面臨壓力，對於具多元需求的兒少，需培育新血加入。市府將於5月16日14時30分至16時在新竹大魯閣湳雅廣場蔦屋書店舉辦「寄養家庭招募說明會」，內容包含寄養制度介紹、申請流程及培訓課程等，歡迎有意願的民眾踴躍參加。

公務員減壓諮詢憂洩隱私 桃市府：闢懇談室 諮商保密

桃園市政府日前發生公務員墜樓不幸事件，疑與工作壓力大有關。民代昨質詢關心市府員工減壓諮詢與關懷議題，並點出市府一年個別諮商僅三五○人次，比台北一七八三次人次少，主因是怕諮商內容外洩影響考績。市府人事處回應，諮詢過程絕對保密，會再努力推廣。

第3屆「淨零地球博覽會」桃園登場 世界地球日定義「淨零建築」新高度

今天是世界地球日，今年邁入第3屆的淨零地球博覽會於桃園龍潭名人堂花園大飯店登場，現場舉行「健康台灣深耕計畫」跨域論壇，產官學專家齊聚交流，針對AI淨零建築驅動韌性城市、綠色金融、稅率優惠與綠電憑證落實與國際青年力量與全球永續行動3大面向討論，盼望讓人們、下一代及地球都更好。

竹市化學業者違回收汙染農地 竹市跨機關追查起訴4人

新竹市環保局去年會同新竹地檢署、警政署保七總隊及環境部環境管理署北區環境管理中心跨機關合作，查獲新竹市化學品業者違法回收處理含化學藥劑廢容器，並涉汙染周邊灌溉渠道。全案經檢方偵辦，於本月偵結，依違反廢棄物清理法及刑法相關規定，起訴業者負責人共4人。新竹市府強調，將持續強化源頭管理與聯合稽查，確保環境品質與公共安全。

桃園市府工作壓力大？市府允落實諮商協助解憂

桃園市政府日前發生墜樓不幸事件，原因疑與工作壓力大有關。民代關心市府員工減壓諮詢與關懷議題，指市府一年個別諮商僅350次，比台北1783次少，排斥主因是怕諮商內容外洩影響考績，應檢討精進流程；桃園市人事處表示，諮詢過程絕對保密，會再努力推廣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。