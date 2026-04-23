燈怪降臨竹北 紙風車親子劇明起開演 樹怪森林搶先亮相

新竹縣竹北市兒童節系列活動迎來最終章，竹北市公所明起連3天在市東、市西公園邀請紙風車劇團演出大型戶外客家親子劇「燈怪」，並結合樹怪主題裝置與小火車、飛行船等遊樂設施，打造沉浸式親子嘉年華，盼讓孩子走出戶外、遠離3C。

竹北市公所明起連續3天策畫「雙怪之夜」，「樹怪森林」與「日光市集」將變身大型兒童嘉年華，竹北市民還享有綠色「市民專屬快速通關券」，每天前500名早鳥另可獲贈冰淇淋兌換券；而在「竹北好市」消費，1點就能兌換到限定且限量的特色娃包。

鄭朝方指出，壓軸登場的活動為竹北兒童節大禮包第3部曲，市公所向客委會爭取，邀請紙風車劇團於帶來大型戶外客家親子劇「燈怪」，同時結合「雙十字」公園開箱，將系列活動串聯為公園三部曲，從首部曲匹克球、二部曲運動場地，到第三部曲「當燈怪遇上樹怪」，將永續精神、客家文化與地方建設整合呈現。

鄭朝方說，活動期間，市東與市西公園同步打造大型兒童嘉年華場域，設置小火車、飛行船、球池、草上滾筒等多項遊樂設施，並規畫「日光市集」與「樹怪森林」等主題空間，讓孩童在遊戲中體驗多元樂趣。

在空間營造上，鄭朝方表示，市東公園新增籃球場，市西公園打造月光森林步道，打造「雙十字綠蔭城市走廊」，展現竹北持續進化的城市樣貌。此次活動也在客委會邀請下，安排新竹縣其他12鄉鎮接駁巴士，讓更多縣民參與並看見竹北建設成果。

紙風車劇團演出的燈怪為本次活動亮點，劇中巨型燈怪高達8公尺、長10公尺，並具備眨眼、噴煙等特效。劇情以海洋汙染為主軸，描述燈怪因海洋受汙染而上岸求助，呼應竹北新月沙灣的在地海濱意象，引導孩子認識環境保護與共生的重要，同時透過戲劇讓觀眾接觸客語之美。

竹北市公所精心策畫「雙怪之夜」，安排神祕的「樹怪」迎接「燈怪」。記者黃羿馨／攝影

竹北市公所明起連續3天策畫「雙怪之夜」，「樹怪森林」與「日光市集」將變身大型兒童嘉年華。記者黃羿馨／攝影