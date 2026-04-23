快訊

羽田機場一周兩度遇系統故障 國際線改人工辦理登機手續

賴總統出訪受阻…柯文哲酸「搞不好他很高興」 符合升高對立戰略

專訪／新北藍白誰出戰月底揭曉 黃國昌：整合承諾說到做到

聽新聞
0:00 / 0:00

燈怪降臨竹北 紙風車親子劇明起開演 樹怪森林搶先亮相

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
鄭朝方說，活動期間，市東與市西公園同步打造大型兒童嘉年華場域，設置小火車、飛行船、球池、草上滾筒等多項遊樂設施，並規畫「日光市集」與「樹怪森林」等主題空間，讓孩童在遊戲中體驗多元樂趣。記者黃羿馨／攝影
鄭朝方說，活動期間，市東與市西公園同步打造大型兒童嘉年華場域，設置小火車、飛行船、球池、草上滾筒等多項遊樂設施，並規畫「日光市集」與「樹怪森林」等主題空間，讓孩童在遊戲中體驗多元樂趣。記者黃羿馨／攝影

新竹縣竹北兒童節系列活動迎來最終章，竹北市公所明起連3天在市東、市西公園邀請紙風車劇團演出大型戶外客家親子劇「燈怪」，並結合樹怪主題裝置與小火車、飛行船等遊樂設施，打造沉浸式親子嘉年華，盼讓孩子走出戶外、遠離3C。

竹北市公所明起連續3天策畫「雙怪之夜」，「樹怪森林」與「日光市集」將變身大型兒童嘉年華，竹北市民還享有綠色「市民專屬快速通關券」，每天前500名早鳥另可獲贈冰淇淋兌換券；而在「竹北好市」消費，1點就能兌換到限定且限量的特色娃包。

鄭朝方指出，壓軸登場的活動為竹北兒童節大禮包第3部曲，市公所向客委會爭取，邀請紙風車劇團於帶來大型戶外客家親子劇「燈怪」，同時結合「雙十字」公園開箱，將系列活動串聯為公園三部曲，從首部曲匹克球、二部曲運動場地，到第三部曲「當燈怪遇上樹怪」，將永續精神、客家文化與地方建設整合呈現。

鄭朝方說，活動期間，市東與市西公園同步打造大型兒童嘉年華場域，設置小火車、飛行船、球池、草上滾筒等多項遊樂設施，並規畫「日光市集」與「樹怪森林」等主題空間，讓孩童在遊戲中體驗多元樂趣。

在空間營造上，鄭朝方表示，市東公園新增籃球場，市西公園打造月光森林步道，打造「雙十字綠蔭城市走廊」，展現竹北持續進化的城市樣貌。此次活動也在客委會邀請下，安排新竹縣其他12鄉鎮接駁巴士，讓更多縣民參與並看見竹北建設成果。

紙風車劇團演出的燈怪為本次活動亮點，劇中巨型燈怪高達8公尺、長10公尺，並具備眨眼、噴煙等特效。劇情以海洋汙染為主軸，描述燈怪因海洋受汙染而上岸求助，呼應竹北新月沙灣的在地海濱意象，引導孩子認識環境保護與共生的重要，同時透過戲劇讓觀眾接觸客語之美。

竹北市公所精心策畫「雙怪之夜」，安排神祕的「樹怪」迎接「燈怪」。記者黃羿馨／攝影
竹北市公所精心策畫「雙怪之夜」，安排神祕的「樹怪」迎接「燈怪」。記者黃羿馨／攝影

竹北市公所明起連續3天策畫「雙怪之夜」，「樹怪森林」與「日光市集」將變身大型兒童嘉年華。記者黃羿馨／攝影
竹北市公所明起連續3天策畫「雙怪之夜」，「樹怪森林」與「日光市集」將變身大型兒童嘉年華。記者黃羿馨／攝影

新竹縣竹北市兒童節系列活動迎來最終章，竹北市公所明起連3天在市東、市西公園邀請紙風車劇團演出大型戶外客家親子劇「燈怪」。記者黃羿馨／攝影
新竹縣竹北市兒童節系列活動迎來最終章，竹北市公所明起連3天在市東、市西公園邀請紙風車劇團演出大型戶外客家親子劇「燈怪」。記者黃羿馨／攝影

兒童節 竹北 鄭朝方

延伸閱讀

新北市美術館開館一周年 「光有回聲」以煙火x無人機雙舞台點亮夜空

新北市美術館開館周年即將登場 「流聲市集」熱鬧開逛

探旅新北定向越野汐止場6月登場 雨城山徑開放報名

台東最美圖書館今開幕 民眾：走進去就不想出來

相關新聞

人力逐漸高齡化 新竹寄養家庭招募開跑高虹安邀愛心市民加入

為讓每一位兒少都能在愛與關懷中安心成長，新竹縣市府今舉辦「寄養家庭招募記者會」，正式啟動寄養家庭招募行動。市府社會處表示，目前新竹縣市共有49戶寄養家庭，服務56名兒少，整體人力逐漸高齡化，照顧量能面臨壓力，對於具多元需求的兒少，需培育新血加入。市府將於5月16日14時30分至16時在新竹大魯閣湳雅廣場蔦屋書店舉辦「寄養家庭招募說明會」，內容包含寄養制度介紹、申請流程及培訓課程等，歡迎有意願的民眾踴躍參加。

公務員減壓諮詢憂洩隱私 桃市府：闢懇談室 諮商保密

桃園市政府日前發生公務員墜樓不幸事件，疑與工作壓力大有關。民代昨質詢關心市府員工減壓諮詢與關懷議題，並點出市府一年個別諮商僅三五○人次，比台北一七八三次人次少，主因是怕諮商內容外洩影響考績。市府人事處回應，諮詢過程絕對保密，會再努力推廣。

第3屆「淨零地球博覽會」桃園登場 世界地球日定義「淨零建築」新高度

今天是世界地球日，今年邁入第3屆的淨零地球博覽會於桃園龍潭名人堂花園大飯店登場，現場舉行「健康台灣深耕計畫」跨域論壇，產官學專家齊聚交流，針對AI淨零建築驅動韌性城市、綠色金融、稅率優惠與綠電憑證落實與國際青年力量與全球永續行動3大面向討論，盼望讓人們、下一代及地球都更好。

竹市化學業者違回收汙染農地 竹市跨機關追查起訴4人

新竹市環保局去年會同新竹地檢署、警政署保七總隊及環境部環境管理署北區環境管理中心跨機關合作，查獲新竹市化學品業者違法回收處理含化學藥劑廢容器，並涉汙染周邊灌溉渠道。全案經檢方偵辦，於本月偵結，依違反廢棄物清理法及刑法相關規定，起訴業者負責人共4人。新竹市府強調，將持續強化源頭管理與聯合稽查，確保環境品質與公共安全。

桃園市府工作壓力大？市府允落實諮商協助解憂

桃園市政府日前發生墜樓不幸事件，原因疑與工作壓力大有關。民代關心市府員工減壓諮詢與關懷議題，指市府一年個別諮商僅350次，比台北1783次少，排斥主因是怕諮商內容外洩影響考績，應檢討精進流程；桃園市人事處表示，諮詢過程絕對保密，會再努力推廣。

揭開「國光計畫」軍事基地面紗！桃園著名景點後慈湖重啟入園 預約秒殺

桃園著名景點後慈湖閉園整修3年，今天重啟開放民眾預約參觀，Youtube「遊桃園」也同步恢復秘境直播影像，讓民眾搶先體驗欣賞。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。