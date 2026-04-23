人力逐漸高齡化 新竹寄養家庭招募開跑高虹安邀愛心市民加入

為讓每一位兒少都能在愛與關懷中安心成長，新竹縣市府今舉辦「寄養家庭招募記者會」，正式啟動寄養家庭招募行動。市府社會處表示，目前新竹縣市共有49戶寄養家庭，服務56名兒少，整體人力逐漸高齡化，照顧量能面臨壓力，對於具多元需求的兒少，需培育新血加入。市府將於5月16日14時30分至16時在新竹大魯閣湳雅廣場蔦屋書店舉辦「寄養家庭招募說明會」，內容包含寄養制度介紹、申請流程及培訓課程等，歡迎有意願的民眾踴躍參加。

谷姓女子今也代表寄養家庭出席記者會分享自身經歷，她說，自己曾因不孕，對婚姻感到猶豫，直到遇見願意接納她的伴侶，兩人約定以寄養或收養方式延續對孩子的愛。

谷女說，她婚後雖迎來三名親生子女，仍持續投入寄養服務。她回憶，曾照顧一名2歲半的家暴目睹兒，孩子長期處於恐懼中，不敢入睡、不會說話，甚至只能爬行，她與丈夫在無數個辛苦夜晚中耐心陪伴，透過專業協助逐步建立孩子的安全感，直到孩子第一次哭著喊出「媽媽抱抱」，讓他們深刻體會陪伴的意義，投入寄養服務8年來，已陪伴近10名孩子走過生命低谷。

市府社會處指出，為提供寄養家庭更多元的資源，並讓每個需要安置的孩子都能獲得更妥適的照顧，今年起除提供到宅諮詢、喘息服務、特殊兒少分級照顧補助、健康檢查、諮商輔導及保險等多元資源外，也增加每位寄養孩童的安置費每月約2000元至2500元，盼市府成為寄養家庭最堅實的後盾。

此外，為充實更多的寄養家庭資源，也將年齡及資格調整為開放單身且符合25歲以上年齡的民眾，希望培育更多的人力加入寄養家庭的行列。

市長高虹安表示，感謝財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會新竹分事務所及所有寄養家庭長期付出，讓許多受傷的孩子得以重拾笑容。市府持續強化支持系統，提供到宅諮詢、喘息服務、特殊兒少分級照顧補助、健康檢查、諮商輔導及保險等多元資源，成為寄養家庭最堅實的後盾，期盼有更多願意付出愛心的市民加入行列，攜手打造兒童友善城市。