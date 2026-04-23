竹市府推「公廁揪掃碼」 備品不足一鍵通報更有效

新竹市府推動「公廁揪掃碼」機制，邀民眾共同體驗掃碼評鑑與通報流程，民眾只需掃描公廁內的專屬QR Code，即可馬上進行評鑑與通報問題，讓管理單位迅速掌握現場狀況並改善。市府說，透過數位工具強化民眾參與，將有效提升公廁環境品質，打造更乾淨、舒適且友善的如廁空間，同步落實淨零綠生活。

市長高虹安表示，市府持續推動智慧治理與宜居永續政策，導入QR Code通報系統，讓民眾成為環境管理的最佳夥伴。藉由一鍵通報機制，不僅可即時反映清潔狀況、設備損壞或異味問題，也能提升管理效率，實現全民共管的目標，進一步落實聯合國永續發展目標SDG6環境品質與SDG11永續城市。

環保局長江盛任表示，今年3月28日及4月18日於大湳雅公園免廢市集辦理「公廁揪掃碼」活動，現場約245人參與評鑑，運用實際操作與情境模擬，引導民眾熟悉掃碼流程與通報機制，現場並宣導如廁文化，活動反應熱烈。民眾可透過手機掃描專屬QR Code或環境即時通APP，填報使用心得與通報問題，包含清潔度、設備完整性、氣味狀況等指標，讓每一次如廁體驗都能轉化為改善依據，提高公廁服務品質與管理透明度。

環保局指出，為提升公廁整體品質，除持續辦理定期巡檢及評鑑制度外，也導入民眾參與機制，讓使用者成為監督者。統計去年至今年3月止，已累計受理1142件公廁評鑑通報案件，其中116件屬需改善項目（包含設施待改善、環境髒亂濕滑、備品未補充、異味等），整體滿意度達4.62分（滿分5分），顯示竹市公廁品質已具良好基礎，並且利用通報機制持續精進。採取公廁評鑑系統，更可精準掌握問題發生的時間與地點，縮短改善時效。

環保局說明，公廁環境的維護不僅仰賴清掃人員，更需要民眾共同配合，例如「衛生紙丟馬桶」、「自己弄髒自己清」及「正確使用設備」等良好如廁文化，都是提高環境品質的重要關鍵。市府也將持續結合宣導活動與數位工具，深化民眾環境意識，共同營造整潔舒適的公共空間。

劉姓男子分享，過去使用公廁時若遇到地面濕滑或備品不足等情形，往往不知道該向哪個單位反映，只能被動接受，影響使用感受；如今借助掃描QR Code可即時通報問題，不僅操作簡單，也能清楚表達需求，讓相關單位迅速改善，明顯感受到公廁管理品質逐步提升，使用起來更加安心便利。

環保局提醒，若民眾於使用公廁時發現任何需改善事項，可立即掃碼通報，讓問題被看見、被處理。未來市府也將持續優化公廁管理品質，同時整合民眾評鑑分數作為政策調整依據，朝向高品質公廁城市邁進。