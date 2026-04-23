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公務員減壓諮詢憂洩隱私 桃市府：闢懇談室 諮商保密

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導

桃園市政府日前發生公務員墜樓不幸事件，疑與工作壓力大有關。民代昨質詢關心市府員工減壓諮詢與關懷議題，並點出市府一年個別諮商僅三五○人次，比台北一七八三次人次少，主因是怕諮商內容外洩影響考績。市府人事處回應，諮詢過程絕對保密，會再努力推廣。

市議員楊朝偉說，北市府編制員額雖比桃市府高，但論員額與諮商人次比率，桃園百分之五點五遠遠不比北市百分之十二點七；市議員王珮毓也說，就她了解，市府員工協助方案使用率非常低，原因不外乎申請須經部門人事主任審批，毫無隱私可言。

議員彭俊豪、徐其萬、李柏坊、許家睿、黃崇真和陳韋曄等人也關注市府員工加班與職場壓力，並指壓力累積太久或太多可能衍生疾病，市府應主動關懷，而非被動等待收案處理；議員謝美英則要求市府建立「絕對匿名」救助機制，讓員工確信求助不會被貼上標籤或影響職涯。

人事處指出，市府透過評估量表調查員工身心狀況，當量表結果顯示異常，會由人事處具諮商專業的人員與其懇談，有必要的話，會協助轉介。

在保密方面，人事處覓得一處倉儲空間，並改造成懇談室，懇談過程絕對保密；近幾年個別諮商人數有成長，幾次重大事件的團體心理輔導列車也都有啟動，會再持續精進推廣。

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