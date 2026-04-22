第3屆「淨零地球博覽會」桃園登場 世界地球日定義「淨零建築」新高度

今天是世界地球日，今年邁入第3屆的淨零地球博覽會於桃園龍潭名人堂花園大飯店登場，現場舉行「健康台灣深耕計畫」跨域論壇，產官學專家齊聚交流，針對AI淨零建築驅動韌性城市、綠色金融、稅率優惠與綠電憑證落實與國際青年力量與全球永續行動3大面向討論，盼望讓人們、下一代及地球都更好。

活動現場也安排長期旅居紐約的台灣藝術家林世寶率領與會人士啟動「和平鐘聲再響，跨越淨零地球」儀式，眾人敲響和平鐘，鐘聲迴盪於象徵地球的巨型球體之間，宣示「和平」是人類最深層的減碳行動，也是守護地球的第一步。

財團法人低碳健康生活基金會執行長張水田說，今天論壇分為3大部分，第1為「AI淨零建築驅動韌性城市」，具體方案提出完整的閉環解方建議，於社區屋頂裝設太陽能發電儲能自發自用，區權會可享有RE100的綠電憑證，轉換成被照顧者的健康促進幣，提供為社區健康管理中心、精準運動器材及在宅醫療科技運作，同時串聯照顧者，以遠端監測系統，打造無圍牆醫院的實作場域。

論壇第2部分聚焦綠色金融優惠房貸、建築持有稅率優惠、落實綠電憑證核發。基金會董事湯蕙禎說，依據金管會經濟永續行動指引，已將綠建築納入永續判斷標準之一，針對購置符合綠建築理念住宅客戶提供優惠分戶貸款，將有效帶動產業持續進步。

九合建築師事務所建築師陳尚鋒說，在綠電憑證方面，應以「自發自用」為原則，綠電憑證應非賣給台電換現金，而是社區自用、憑證授予；當遇到極端氣候或突發狀況，周邊大樓停電之際，擁有儲能系統並搭配太陽能發電的社區，能使孤島成燈塔。

論壇第3部分，針對「淨零地球深耕計畫」在SDGs永續目標的實作，串聯各國青年以母語接力宣讀SDGs行動願景，向世界展現守護地球的全球共識與青年力量；來自20國的青年代表今天也跨越語言與文化隔閡，共同發出改變世界的時代宣言。