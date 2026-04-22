竹苗珍稀植物復育 通霄新埔打造示範基地

響應世界地球日，農業部林保署新竹分署今天在苗栗通霄鎮新埔火車站前舉辦竹苗珍稀植物復育成果展，透過跨機關、公私協力合作，將閒置土地轉化為珍稀植物復育的示範基地。

林業及自然保育署新竹分署指出，台灣西部淺山地區長期面臨土地開發壓力，加上冬季九降風帶來乾旱環境與掃墓季節的野火威脅，使多數珍稀原生植物處於高度風險中。

新竹分署說，苗栗縣通霄鎮新埔地區因地理環境特殊，在僅約5平方公里的範圍內便孕育了台灣破傘菊、漏盧等逾17種珍稀受脅植物，物種密度高達全台平均的125倍，是兼具生物多樣性、生態地景與文化價值的「熱點中的熱點」。

新竹分署自109年啟動系統性復育計畫，從調查盤點、保種育苗到原生地擴大推廣種植，並逐步擴散形成跨域協作，讓保種與環境教育雙軌並進。包括111年在新埔國小建置「珍稀植物迷你保種園」，112年將培育苗木推廣種植至新埔火車站及社區角落，113年更成功將極危物種「漏盧」引回原生地周邊嶺頂福德祠，並將保種點延伸至新竹市將軍村。

這2年，新竹分署結合生態、藝術，導入「藍曬創作」課程，並培育居民成為在地種子教師。今年更首度與台灣公司合作，認養新埔火車站周邊閒置土地，將漏盧、新竹油菊、島田氏雞兒腸等8種受脅植物導入景觀應用，儼然成為珍稀植物復育示範基地。

新竹分署今天以「在百年車站遇見百年重生」為題，在新埔車站前舉辦「竹苗珍稀植物復育的風土綻放」成果展示交流活動，農業部林業試驗所、在地社區、新埔國小及台鐵公司、地方NGO團體、企業等單位共同參與。

新竹分署長夏榮生說，包括蜜源、授粉植物，每一個物種在生態系中都有其價值意義，單一物種消失可能連帶造成其他物種相繼滅絕，長期將導致食物鏈斷鏈與生態系瓦解，影響人類與所有生物的生存環境，希望透過跨機關、社區與學校長期協作，逐步編織出多元共益的綠色網絡。