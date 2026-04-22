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竹市化學業者違回收汙染農地 竹市跨機關追查起訴4人

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰／新竹即時報導
市府稽查現場隨即採樣，掌握水質狀況。圖／新竹市府提供
市府稽查現場隨即採樣，掌握水質狀況。圖／新竹市府提供

新竹市環保局去年會同新竹地檢署、警政署保七總隊及環境部環境管理署北區環境管理中心跨機關合作，查獲新竹市化學品業者違法回收處理含化學藥劑廢容器，並涉汙染周邊灌溉渠道。全案經檢方偵辦，於本月偵結，依違反廢棄物清理法及刑法相關規定，起訴業者負責人共4人。新竹市府強調，將持續強化源頭管理與聯合稽查，確保環境品質與公共安全。

市長高虹安表示，去年7月竹市發生農地重金屬汙染事件後，市府即與環境管理署啟動應變機制，迅速完成汙染範圍調查與風險控管，並於同年9月完成受影響區域稻米、香蕉及葡萄剷除與銷毀作業，確保問題作物未流入市面。

高虹安說，針對受汙染農地部分，市府已依法公告列管並推動後續改善措施，由中央補助地方辦理汙染整治，並依法向行為人追究責任及求償。市府立場一貫，對於汙染行為嚴正看待，兼顧農地復育、食安保障與制度精進，避免類似事件再次發生。

環保局長江盛任說明，該案透過長期蒐證與跨機關合作查緝，發現該業者未取得廢棄物清除、處理或再利用許可，即回收客戶使用後仍殘留化學藥劑的廢塑膠與廢玻璃容器。

部分自有品牌容器於廠內進行簡易清洗與烘乾後再利用，其餘則以一般廢玻璃名義委託清運。但經查，該廠僅設置簡易廢水處理設備，且廢水收集管線與溝渠有破損及滲漏情形，致含汙染物的廢水外洩至廠外渠道，造成周邊環境風險。

環保局強調，針對違規情形已依水汙染防治法裁處，並命業者限期改善。業者已完成廢水管線修復及相關許可文件變更。後續將持續辦理不定期稽查與放流水採樣檢測，嚴格掌握設施操作與排放水質，如再有不符規定情形，將依法從嚴處分。

同時，環保局已於九甲埔幹線10支線架設水質連續監測系統，即時掌握水圳水質狀況，落實環境法治與汙染防治。

市府呼籲，凡盛裝過化學原物料的廢容器，應依法委託具備資格的清除處理機構辦理，避免因不當處理造成二次汙染。相關業者如有容器再利用需求，應完善設置汙染防治設備並取得合法許可，依規定辦理回收與處理作業。市府將持續推動宣導與查核並行，與產業共同維護環境品質。

高虹安表示，市府獲報農地重金屬汙染事件後迅速完成汙染範圍調查與風險控管，並將受影響區域作物剷除與銷毀，確保問題作物未流入市面。圖／新竹市府提供
高虹安表示，市府獲報農地重金屬汙染事件後迅速完成汙染範圍調查與風險控管，並將受影響區域作物剷除與銷毀，確保問題作物未流入市面。圖／新竹市府提供

高虹安表示，市府獲報農地重金屬汙染事件後迅速完成汙染範圍調查與風險控管，並將受影響區域作物剷除與銷毀，確保問題作物未流入市面。圖／新竹市府提供
高虹安表示，市府獲報農地重金屬汙染事件後迅速完成汙染範圍調查與風險控管，並將受影響區域作物剷除與銷毀，確保問題作物未流入市面。圖／新竹市府提供

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