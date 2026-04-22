中壢國小地下停車場啟用 緩解車站周邊停車需求

桃園市中壢國小地下停車場歷時6年興建，今天正式啟用，明天起營運，並提供家長接送學童30分鐘免費停車措施。桃園市長張善政表示，停車場將緩解中壢車站及周邊商圈的停車需求。

桃園市中壢國小位於市區，臨近台鐵中壢車站，附近匯集商圈、人潮，一直以來有大量停車需求；桃園市政府於民國109年起啟動地下停車場興建計畫，並更新老舊校舍，歷時6年施工後在今天完工啟用。

張善政下午出席啟用典禮時表示，工程採取分期施工，第1期校舍與部分停車場在112年9月啟用，2期工程在去年12月底竣工；今天完工啟用的包括第2期停車場及活動中心，停車場全區共計提供310格汽車位及280格機車位。

桃園市政府交通局表示，本案總經費約新台幣12.9億元，包含校舍改建經費6.7億元及停車場工程經費6.2億元，工程採分期施工，以兼顧學校教學需求；停車場將從明天起全面營運，收費維持每半小時25元。

交通局也說，停車場全面導入車牌辨識、電子收費及雲端月租等智慧化系統，並設置電動車充電樁，同時提供家長接送學童30分鐘免費的專案措施。