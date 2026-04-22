桃市地方產業創新研發計畫開跑 最高補助200萬

桃園市政府為鼓勵市內中小企業加強技術創新研發，辦理「地方產業創新研發推動計畫（地方型SBIR）」，採線上申請方式，最高補助新台幣200萬元，即日起至6月1日中午受理報名。

桃園市政府經濟發展局今天表示，這項計畫在今年度全面採線上申請方式辦理，單一申請最高補助100萬元、共同申請最高補助200萬元，受理期間從即日起至6月1日中午12時止。

經發局說明，凡公司或商業登記於桃園市，且符合中小企業認定標準的企業皆可申請補助，計畫內容以創新技術研發為核心，涵蓋電子資通、食品及生技製藥、金屬機械、民生化工及創新服務等五大領域，企業可擇一申請。

經發局也說，計畫設有加分機制，提案廠商所提計畫如涉及AI應用服務、智慧製造或低碳應用等重點領域，或已進駐虎頭山創新園區研發孕育平台、桃園市政府青年事務局轄下青創基地，或與桃園市大專院校合作進行委外研發、共同提案者，均得依規定加分。

經發局表示，為協助業者了解計畫內容，本月起至5月將規劃6場說明會，相關報名資訊可至「桃園投資通招商網」查詢。