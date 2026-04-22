新竹市行動藝術列車啟動 走進5校扎根美感

新竹市政府今天在竹蓮國小舉辦「新竹市行動藝術館巡迴展」開幕典禮，宣布活動計畫正式啟動，將由36名藝術家深入5所國小辦理25場次以上教學活動，推動美感教育向下扎根。

新竹市長高虹安致詞表示，市府透過結合民間藝術團體與公部門資源，讓藝術作品走進校園並貼近學生日常生活，希望學童能透過與藝術家面對面交流，從中啟發觀察力與創造力，讓美感教育轉化為可感可學的生命歷程。

新竹市湖畔畫會理事長彭碧鈴表示，今年計畫強調「與藝術家有約」的互動模式，突破傳統靜態觀展形式，讓創作者親自走進教室示範技法並分享心路歷程。

新竹市府提供新聞資料表示，此次巡迴展由新竹市湖畔畫會主辦並獲得新竹市文化基金會補助，展覽首站設於竹蓮國小並將持續至5月3日，後續藝術列車將陸續開往南寮、虎林、頂埔及茄苳等小學，由36名藝術家攜手展出多元作品。