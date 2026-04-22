桃捷基層加薪5%至7.5% 優化制度強化人才留任

桃捷公司今天舉辦新進人員勉勵活動，桃園市長張善政表示生力軍將投入綠線通車前整備工作。桃捷公司也宣布今年針對基層人員調薪最高約5%至7.5%，優化薪資制度以強化人才留任。

桃園大眾捷運公司下午舉辦115年度新進人員勉勵活動，張善政致詞表示，桃捷去年運量已突破4600萬人次，機捷直至疫情結束及TPASS政策推行才開始獲利，目前綠線捷運正在拚年底通車，市府會先用公車跑捷運路線涵養運量，初期也會編預算補貼，未來預計還會有更多新的捷運，恭喜員工到了有挑戰還可學習新東西的地方。

桃園大眾捷運公司董事長沈志藏指出，桃捷115年針對技術員、司機員、站務員、票務員、行控資訊員5類基層人員，調薪約5%至7.5%，並同步調整整體薪資結構，透過制度優化，桃捷薪資水準已逐步與雙北捷運相當。更持續優化夜點費、交通補助及相關措施，提升整體工作條件，讓人才願意留下發展。

桃捷公司說，這次招募進用168人，採分批報到，其中28人具軌道、航空運務及客運業背景，還有具8年以上實務經驗者，其中桃園在地人才約占6成，這些生力軍將投入綠線通車前關鍵整備工作，日後將透過系統化培訓與實務歷練，逐步成為營運服務重要種子人員，為捷運綠線通車與長期發展奠定基礎。