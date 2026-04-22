桃園市府工作壓力大？市府允落實諮商協助解憂

桃園市政府日前發生墜樓不幸事件，原因疑與工作壓力大有關。民代關心市府員工減壓諮詢與關懷議題，指市府一年個別諮商僅350次，比台北1783次少，排斥主因是怕諮商內容外洩影響考績，應檢討精進流程；桃園市人事處表示，諮詢過程絕對保密，會再努力推廣。

國民黨桃園市議員楊朝偉表示，桃園市政府員工一年個別諮商350人次，台北有1783人次，雖然北市府編制員額比桃園高，但論員額與諮商次數比例，桃園5.5%仍輸台北12.7%；民進黨王珮毓表示，市府去年推員工協助方案，提供員工個別諮詢服務，但難阻憾事發生，墜樓事件之後，險些發生第二起。就她了解，員工協助方案使用率非常低，原因不外乎申請須經部門人事主任審批，毫無隱私可言。

議員彭俊豪、徐其萬、李柏坊、許家睿、黃崇真和陳韋曄等人也關心市府員工加班與職場壓力，並指壓力累積太久或太多可能衍生疾病，市府應主動關懷，而非被動等待收案處理；議員謝美英則要求市府建立「絕對匿名」救助機制，讓員工確信求助不會被貼上標籤或影響職涯，落實安衛防護，確保職場安全與心理健康照護。

人事處表示，市府在調查員工身心狀況有一張評估量表，當量表結果顯示異常，會有人事處具諮商專業的人員與其懇談，有必要的話，會進一步協助轉介。在保密方面，人事處覓得一處倉儲空間，並將其改造成懇談室，懇談過程絕對保密，近幾年個別諮商人數有成長，幾次重大事件的團體心理輔導列車也都有啟動，會再持續精進推廣。

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