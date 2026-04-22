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揭開「國光計畫」軍事基地面紗！桃園著名景點後慈湖重啟入園 預約秒殺

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園後慈湖是早期反共大陸國光計畫的重要基地，防空洞不僅僅是避難，更有許多密室供政府重要機關進駐，分析推演戰情。記者陳俊智／攝影
桃園後慈湖是早期反共大陸國光計畫的重要基地，防空洞不僅僅是避難，更有許多密室供政府重要機關進駐，分析推演戰情。記者陳俊智／攝影

桃園著名景點後慈湖閉園整修3年，今天重啟開放民眾預約參觀，Youtube「遊桃園」也同步恢復秘境直播影像，讓民眾搶先體驗欣賞。

後慈湖曾是我國軍禁地，過去政府執行反攻大陸的國光計畫，就是以此為據點，萬一戰事發生，總統就是進駐此處；後慈湖的防空洞不僅具避難功能，更有密室可供總統府行政院、國防部等單位進駐，方便彙整戰情、兵棋推演與執行，更有密道可連接不同出口。雖然國光計畫已經終止，防空洞已成蝙蝠棲地，但斑駁的牆面與哨所仍充滿濃濃軍事神秘色彩，值得探索。

桃園市觀光旅遊局指出，後慈湖在國光計畫期間，先總統蔣中正、蔣經國常到此處巡視，偶爾也在此散步賞花、划竹筏散心，如今重新開放，特別修了一條1.6公里長的木棧道，雖然要步行才能抵達，但比起以往搭車加步行，省去不少舟車勞頓時間。

新的後慈湖園區導入智慧科技，一號辦公室現為沉浸式歷史展館，除了早起珍貴電影影像，還可以透過AI技術將自己身影與歷史珍貴場景結合，彷彿自己也親身參與過開羅會議一般。二號辦公室華麗則引進蕃薯藤TINA餐廳，提供慈湖限定特色餐飲，除了蔣宋美齡喜愛的紅豆鬆糕、蔣經國稱讚的大溪豆乾，還有蔣方良喜歡的俄羅斯軟糖，餐點不僅有特色，也有故事。

試營運首日，預約參觀者多為銀髮族，雖然過程不少階梯，但不少人表示體力上能負荷。民眾表示，歷史照片都是小時候的回憶，心中無限懷念與感動，而AI體驗新穎，令人欲罷不能。

觀旅局表示，後慈湖目前一天限量200名，每梯次最多50名，幾乎每梯都秒殺，因應民眾需求，23日上午9時開放新一波報名機會，後慈湖也恢復直播即時影像，讓更多民眾有機會親身走訪這片隱世美景。

遊桃園 Taoyuan Travel

桃園後慈湖一號辦公室重新整修，很難想像深山裡也有乾淨明亮的廳舍。記者陳俊智／攝影
桃園後慈湖一號辦公室重新整修，很難想像深山裡也有乾淨明亮的廳舍。記者陳俊智／攝影

桃園後慈湖一號辦公室重新整修，很難想像深山裡也有乾淨明亮的廳舍。記者陳俊智／攝影
桃園後慈湖一號辦公室重新整修，很難想像深山裡也有乾淨明亮的廳舍。記者陳俊智／攝影

桃園後慈湖景色，湖中竹筏是依照先總統蔣中正與夫人蔣宋美齡休憩使用的樣式復刻，如今只有展示。記者陳俊智／攝影
桃園後慈湖景色，湖中竹筏是依照先總統蔣中正與夫人蔣宋美齡休憩使用的樣式復刻，如今只有展示。記者陳俊智／攝影

桃園後慈湖重啟，早期士官兵駐紮的廳舍雖然荒廢，但水泥結構依然完整。記者陳俊智／攝影
桃園後慈湖重啟，早期士官兵駐紮的廳舍雖然荒廢，但水泥結構依然完整。記者陳俊智／攝影

蔣經國 總統府 行政院 桃園

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