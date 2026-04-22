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新竹市推免費手搖車借用 助身障者規律運動

中央社／ 新竹市22日電

新竹市政府指出，近年推動身心障礙者手搖自行車培力服務，今年委託生命勵樂活輔健會辦理，讓身障朋友免費借用，藉此拓展行動範圍，打破體育活動受限於身體條件的門檻。

新竹市政府社會處今天發布新聞稿表示，手搖自行車服務已逐步發展成具代表性的無障礙運動服務，今年服務核心在於制度化的借用機制，由專業團隊針對學員狀況提供個別化進階訓練，確保身障者能有效使用科技輔具，並在規律運動中改善體能。

新聞稿中，72歲彭大哥是手搖車培力服務的資深學員，他說，自幼罹患小兒麻痺，透過這項服務已持續運動超過6年，體力與心肺功能皆有顯著改善，不僅挑戰過環島，更能參與各項長途民俗活動，現在更擔任指導者角色，鼓勵新進學員透過免費借用車輛進行鍛鍊，重拾生活自信。

63歲陳女士指出，因年齡增長體力下降，接觸手搖車服務不到1年便感受到肌耐力與身體穩定度的提升，這項服務除了專業輔具，更讓她透過陪伴體驗在大自然中迎風前行的樂趣，也累積成就感。

社會處表示，手搖自行車培力服務據點設於新竹市南寮街123號，每週二至週六提供免費借用服務，讓身心障礙朋友能依需求進行休閒騎乘，有需求者可洽竹市府社會處身心障礙福利科。

身障者 新竹

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