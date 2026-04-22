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苗栗市公所接手城隍廟120萬新建公廁 買菜族更「方便」

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市城隍廟120萬元新建公廁，今天移交公所管理維護，公私協力提供舒適的空間，更「方便」買菜族。圖／苗栗市公所提供
苗栗市城隍廟120萬元新建公廁，今天移交公所管理維護，公私協力提供舒適的空間，更「方便」買菜族。圖／苗栗市公所提供

苗栗市最大傳統市場南苗市場內城隍廟120萬元新建公廁，今天移交公所管理維護，全天候開放供使用，繼南苗市場停車場後，公私協力提供舒適的空間，更「方便」買菜族。

苗栗市公所改善南苗市場環境，今年初利用中山路旁閒置的國有財產署及軍方土地，設置停車場，市公所今天接收城隍廟新建公廁，上午舉行揭牌暨移交儀式，並辦理茶會，市長余文忠、苗栗市民代表會副主席王封台、城隍廟管理委員會主任委員張發金，及縣議員徐筱菁等人出席。

市公所指出，南苗市場過去僅有公有市場建築物內有公廁，雖是縣府環保局列管特優級公廁，但因位置關係，使用率不高，城隍廟新建120萬元公廁完工後，交由市公所管理維護，全天候開放。

余文忠表示，市公所持續推動「友善城市、宜居環境」政策，積極改善公共空間與基礎設施，特別是在人流頻繁的傳統市場及宗教場所周邊，更需完善如廁等基本需求，城隍廟新公廁，不僅提升整體環境衛生，也展現公所對市民生活品質的重視，未來將持續盤點各區需求，逐步優化公共設施，打造更加便利舒適的生活環境。

張發金說，廟方基於公眾需求及公共利益，經管理委員會決議推動新建公廁工程，期望透過設施改善，提供民眾更便利、舒適的使用環境，同時實踐回饋社會的初衷。

苗栗市城隍廟120萬元新建公廁，今天移交公所管理維護，公私協力提供舒適的空間，更「方便」買菜族。圖／苗栗市公所提供
苗栗市城隍廟120萬元新建公廁，今天移交公所管理維護，公私協力提供舒適的空間，更「方便」買菜族。圖／苗栗市公所提供

苗栗市城隍廟120萬元新建公廁，今天移交公所管理維護，公私協力提供舒適的空間，更「方便」買菜族。圖／苗栗市公所提供
苗栗市城隍廟120萬元新建公廁，今天移交公所管理維護，公私協力提供舒適的空間，更「方便」買菜族。圖／苗栗市公所提供

城隍廟 公廁 苗栗市

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