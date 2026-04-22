助移工平安上路！新竹監理站出奇招 5國語言圖卡進駐教會

為保障外籍人士在台用路安全並提升機車考照及格率，新竹市監理站長黃友川率隊前往天主教會新竹教區（移民移工服務中心），辦理機車考照宣導，監理站特別準備中、英、印尼、越、泰等5國語言流程圖卡並現場解說，協助40多名移工掌握法規與路考技巧，確保能平安上路。

黃友川表示，許多移工朋友犧牲假日休息時間參加教育活動，主動學習筆試知識與路考技巧，不僅是為了取得證照，更是為了強化安全駕駛本能、熟悉台灣交通法規，從根源降低事故風險。他也特別感謝服務中心劉主任對移工交通權益的重視，讓政府便民服務跨越國界。

新竹市監理站考量到語言隔閡是外籍人士考照的最大痛點，除了簡報汽機車考照流程外，為克服溝通障礙，監理站特別準備了包括中、英、印尼、越、泰等5種語言的汽機車考照流程圖卡，讓現場來自印尼、菲律賓等地的移工朋友一目了然。

講座也透過修女即時翻譯與趣味有獎徵答，有效提升參與者的學習興趣。參與移工指出，透過多國語言的圖卡解說，讓原本生硬的考照流程與交通法規變得容易理解，對未來參加正式考照更有信心。

新竹市監理站表示，未來將持續推動多元化服務，精進輔導作為，不僅提升外籍人士的考照整體及格率，更要讓每一位在台灣打拼的外籍朋友都能「合法上路、平安回家」，共同建構更安全的社會交通網絡。