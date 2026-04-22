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竹市牌照稅開徵17多萬輛稅額逾14億 尚有5成7車主未繳

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
使用牌照稅已於4月1日開徵，繳納期限至4月30日。新竹市稅務局表示，今年度共開徵17萬4013輛，稅額14億2106萬元，統計至4月15日，仍有約5成7的車主尚未完成繳納。圖／新竹市政府提供
使用牌照稅已於4月1日開徵，繳納期限至4月30日。新竹市稅務局表示，今年度共開徵17萬4013輛，稅額14億2106萬元，統計至4月15日，仍有約5成7的車主尚未完成繳納。圖／新竹市政府提供

使用牌照稅已於4月1日開徵，繳納期限至4月30日。新竹市稅務局表示，今年度共開徵17萬4013輛，稅額14億2106萬元，統計至4月15日，仍有約5成7的車主尚未完成繳納。尚未繳納的車主若逾期未繳，每逾3日按應納稅額加徵1%滯納金，最高加徵至10%。

新竹市長高虹安表示，市府推動智慧治理與數位服務，為鼓勵民眾體驗e化繳稅的便利，稅務局特別推出「e 指搞定輕鬆繳」抽獎活動，只要於4月30日以前透過線上查繳稅、行動支付或掃描稅單QR Code方式繳納新竹市2026年使用牌照稅，即可參加抽獎，有機會獲得1萬元商品券。

新竹市稅務局長蘇蔚芳表示，為便利民眾繳納稅款，提供多元繳稅管道，除e化繳稅方式外，民眾可持稅單至各代收稅款金融機構（郵局不代收）以現金或票據繳納；稅額在3萬元以下者，亦可至統一、全家、萊爾富、來來(OK)等便利商店繳納。此外。也可透過自動櫃員機(ATM)、信用卡、晶片金融卡、活期（儲蓄）存款帳戶及電子支付帳戶等方式進行繳稅。

稅務局說明，若逾期繳納稅款，每逾3日按應納稅額加徵1%滯納金，最高加徵至10%；超過30日仍未繳納，將移送行政執行署強制執行。民眾未收到或不慎遺失稅單，可透過電話、臨櫃或至稅務局官網「線上申辦」申請補發，或登入「地方稅網路申報作業入口網」( https://net.tax.nat.gov.tw )，直接線上查繳稅款。

稅務局表示，稅額在3萬元以下者，可使用便利商店多媒體資訊機查詢列印繳納單直接至櫃檯繳納。此外，稅務局1樓也設有「QTax 稅務自動化服務機」提供24小時補單服務，歡迎多加利用。

稅務局提醒，車輛欠稅使用公共道路被查獲，除需繳納欠繳使用牌照稅外，還會被處應納稅額 1 倍以下罰鍰，請車主務必依限繳納。民眾如有任何疑問，可至稅務局網站查詢或撥 03-5225161 分機 311-317、0800-000321、1999 市民服務專線，將有專人提供諮詢服務。

牌照稅 高虹安 新竹

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