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桃市府組「水患防治專案小組」 540處易淹水點清溝、巡查科技化

聯合報／ 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市政府在八德推進捷運綠線工程，也一併德和路一段雨水下水道工程，解決水患問題。圖／桃市府提供
桃園市政府在八德推進捷運綠線工程，也一併德和路一段雨水下水道工程，解決水患問題。圖／桃市府提供

因應之後梅雨季、颱風季，桃園市長張善政今天主持市政會議說明市府防汛作為，不僅跨局處提前完成「德和路一段雨水下水道工程」通水，解決八德水患，也已在去年8月成立水患防治專案小組，針對淹水熱點改善、防汛演練與通報加強整備，尤其列管540處易淹水點，將清溝、巡查科技化，以利發揮側溝排水功能。

張善政說，日前到八德參與「德和路一段雨水下水道工程」通水儀式，當地位處綠線捷運八德段巧克力站所在的德和路，正是綠線捷運從地下段通往高架段之處，是過去的淹水熱點之一，捷工局在捷運施工過程，與水務局合作一起新闢雨水下水道。

「跨局處合作相當重要，除了推進捷運建設，也能解決當地水患問題。」張善政說，此工程彰顯團隊合作重要性，尤其該處淹水嚴重，花費2億元興闢雨水下水道後可提供介壽路周邊近150公頃的地區排水需求，讓周邊1萬名居民擺脫淹水之苦。難能可貴的是，工程提前3個月完工，並非雨季過了泰半才完成，能在汛期提前發揮功效。

張善政也提醒市府團隊，緊接著汛期即將到來，「不能掉以輕心」。他並分享市府去年已由秘書長督導成立水患防治專案小組，已建立系統化工作機制，雖然颱風來時會成立防災應變中心，但極端氣候頻繁，仍需跨局處協調，透過此專案小組建立做法。

張善政說明，在工程面，小組已經盤點歷史淹水熱點，目前還有50處需要透過工程改善，請相關單位務必掌握進度、加快推動；如果今年汛期短時間內無法完工，也一定要提出短期因應方案，例如布設設抽水機等，避免問題在汛期擴大。

在應變準備上，水務局已準備移動式抽水機、沙包等防汛物資，並完成防汛演練，可隨時因應緊急狀況，有需要時，第一線區公所要立即接手處理，彼此聯繫，讓物資能快速到位、發揮效果。

在日常管理上，環管處已經把清溝、巡查作業科技化，540處易淹水點都有列管，清溝、巡查都要即時上線回報，確保側溝能充分發揮排水功能。養工處針對地下道，也建立了機械排水設備的智慧檢測機制，避免發生設備故障，反而造成地下水淹水。

張善政也肯定自主防災社區業務推動用心，防汛工作要更深入每一個鄰里，請各區公所持續跟里長、鄰長合作，透過QR code通報系統，把側溝堵塞、垃圾異物等問題即時反映、即時處理，不要讓小淤塞釀成大淹水。

「希望大家都能彼此合作，將淹水風險降到最低。」張善政說，面對極端降雨的考驗，我們就是一個團隊，除了由水務局、養工處、環管處及各區公所依據分工顧好各項關鍵環節，也要與農水署建立的水門管理確認機制，避免灌溉水倒灌。

桃園市水務局因應汛期，準備移動式抽水機、沙包等防汛物資。圖／取自張善政臉書
桃園市水務局因應汛期，準備移動式抽水機、沙包等防汛物資。圖／取自張善政臉書

張善政 淹水 桃園

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