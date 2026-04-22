小心荷包失血！第三方支付漏接 竹南鎮停車費10元可能罰300元

苗栗縣苗栗市、頭份市、竹南鎮公有路邊汽車停車格，縣府今年收回統一管理，但因契約時間落差，第三方支付管道要到2030年6月全縣統一，一名林姓縣民收到催繳平信，才驚覺漏繳10元停車費，縣府特別提醒注意，否則可能挨罰300元。

苗栗縣府今年收回路邊停車統一管理，目前苗栗市1439格、頭份市1014格，及竹南鎮315格，林姓縣民投訴說，停車在苗栗市、頭份市，利用第三方支付平台自動扣款，繳交停車費沒有問題，未料，日前停車在竹南鎮，10元的停車費，卻收到逾期催繳的平信，一查才發現平台並沒有扣繳成功，查詢縣府才得知竹南鎮還要另下載自動扣繳程式，讓她錯愕「一國多制」。

縣府證實因契約時間問題，縣府明年元旦整合苗栗市及頭份市路邊停車收費業務，將由委託同一家廠商經營管理，屆時將統一苗栗市及頭份市之第3方支付服務；但竹南鎮因2021年6月開始即以全智慧化政策收取路邊停車費，經營廠商自行開發繳費及自動扣繳程式「大聲公app」，第3方支付管道至2030年6月全縣統一。

縣府指出，竹南鎮路邊停車因此較苗栗市、頭份市有忘記繳費的情況，至逾期收到催繳或罰單才知道忘記繳費，呼籲民眾可於手機下載「大聲公app」並綁定繳費。

如果超過期限未繳費，除了原有的停車費外，第一階段催繳寄送平信郵資8元；第二階段催繳雙掛號郵資50元；如逾雙掛號期限仍未繳納，依道路交通管理處罰條例開罰300元。

縣府提醒3個管道確認是否有未繳停車費用，可至官方苗栗縣政府路邊停車服務資訊網，或下載 「苗栗通 APP」，或在四大超商補單使用多媒體機，輸入車號查詢。