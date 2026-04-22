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竹市力推「手搖自行車」服務 助身障者重拾「樂活」人生

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
63歲陳姓女子同樣罹患小兒麻痺，近年逐漸感受到體力與肢體靈活度下降，經友人介紹參加手搖車活動，短短不到一年，已明顯感受到身體穩定度與肌耐力的改善。圖／新竹市府提供
63歲陳姓女子同樣罹患小兒麻痺，近年逐漸感受到體力與肢體靈活度下降，經友人介紹參加手搖車活動，短短不到一年，已明顯感受到身體穩定度與肌耐力的改善。圖／新竹市府提供

為提升身心障礙者「樂活、自發、健康」生活品質，新竹市府力推手搖自行車服務。其中，接受該服務中最年長的成員、兼具學員與指導者角色的72歲彭姓男子自幼罹患小兒麻痺，曾接受心臟繞道手術，參與手搖車活動已超過6年。彭男說，加入騎乘活動後，心肺功能與體能狀況明顯改善，不僅完成手搖車環島挑戰，也能參與媽祖遶境等長程活動，並協助指導新加入的學員。

社會處長黃佳婷指出，手搖自行車服務已逐步發展成制度化，且具代表性的無障礙運動服務。今年度持續委託社團法人生命勵樂活輔健會承辦，提供車輛免費借用、團體培力課程與個別化進階訓練，協助不同年齡與障礙類別的學員，安全且有效地進行訓練。

社會處說，另一位63歲的陳姓女子同樣罹患小兒麻痺，過去曾參加輪椅羽球活動，近年逐漸感受到體力與肢體靈活度下降。經友人介紹參加手搖車活動，短短不到一年，已明顯感受到身體穩定度與肌耐力的改善。她表示，手搖車活動不僅能有效鍛鍊體力，還能在大自然中迎風前行，重新找回運動的樂趣與信心。

社會處表示，手搖自行車培力服務以安全訓練與專業陪伴為核心，讓身心障礙者能依個別需求選擇合適參與方式，無論是規律運動或休閒騎乘，都能在實際操作中累積信心，逐步拓展生活活動範圍。若民眾有身心障礙者手搖自行車借用需求，歡迎於每周二至周六10時至18時，申請免費借用手搖自行車（服務據點：新竹市南寮街123號）；若對相關服務有任何疑問，請洽詢社會處身心障礙福利科（電話03-5352386分機505）。

市長高虹安表示，身心障礙者的權益保障不僅止於基本照顧，更應提供平等參與社會及運動的機會。透過手搖自行車服務，身障者也能在安全前提下參與運動、拓展生活行動範圍，實際感受城市支持所帶來的改變，展現竹市推動「共融永續」的城市精神。

72歲彭姓男子自幼罹患小兒麻痺，曾接受心臟繞道手術，參與手搖車活動已超過6年。圖／新竹市府提供
72歲彭姓男子自幼罹患小兒麻痺，曾接受心臟繞道手術，參與手搖車活動已超過6年。圖／新竹市府提供

媽祖 新竹 自行車

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