健身、醫美消費爭議 桃市擬導入AI預警

桃園市消費爭議申訴案件攀升，近期又接連發生多間健身房及醫美診所無預警停業，消費者求償無門。多名議員昨質疑消保人力不足，也要求市府針對高額預收款行業建立預警機制與履約保證，市府回應將整合局處資訊，並爭取編制突破與導入ＡＩ等，強化消保服務。

桃園市人口成長，推升消費爭議案件量，去年破一萬件，但桃園市現僅五名消保官，第一線負荷爆表。市議員許家睿、陳雅倫、于北辰昨質詢都關切人力，要求市府爭取更多員額，以利案件處理。

由於桃園近期接連發生全真瑜珈、比菲利國際美容診所、９９０醫美診所等業者無預警倒閉事件，市議員錢龍認為，醫美、健身中心、補習班屬於高額預付的消費型態，一旦業者出問題，消費者得承擔極高風險，市府應建立定期查核制度。

議員舒翠玲也點出，很多醫美診所並非醫師本人投資，是投資者投資後再招募醫生進場，政府應要求醫美須做履約保證，才能向民眾收預收款；議員李宗豪建議，法務局、勞動局、經發局等局處應成立「高風險業者情資共享平台」，當發現勞資糾紛等異常就提早介入。

法務局回應，目前消保官加上相關承辦人員十三人，人均處理件數七百七十件，六都負擔第三重，第六名消保官預計五月上任，在編制人員到位前，會研議委託適當團體協助。副市長蘇俊賓也目標跨局處合作、向中央反映擴充編制及導入ＡＩ等「三管齊下」，紓解前線壓力。

針對高額預收款行業消費爭議，法務局長賴彌鼎分析，實體店面變少，消費型態轉為預收或儲值性消費，已與衛生局研討，認為醫療應有互助基金或保險機制分擔履約風險，將向中央建議推動法制化；市府也將跨局處聯合稽查高風險業者、掌握大量無薪假或解雇情形提早介入。