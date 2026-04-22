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健身、醫美消費爭議 桃市擬導入AI預警

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃園近期接連發生比菲利國際美容診所等業者無預警倒閉事件，多名議員今呼籲市府針對預收款行業建立事前預警機制與履約保證制度，避免事後求償困難。圖／桃園市勞動局提供
桃園近期接連發生比菲利國際美容診所等業者無預警倒閉事件，多名議員今呼籲市府針對預收款行業建立事前預警機制與履約保證制度，避免事後求償困難。圖／桃園市勞動局提供

桃園市消費爭議申訴案件攀升，近期又接連發生多間健身房及醫美診所無預警停業，消費者求償無門。多名議員昨質疑消保人力不足，也要求市府針對高額預收款行業建立預警機制與履約保證，市府回應將整合局處資訊，並爭取編制突破與導入ＡＩ等，強化消保服務。

桃園市人口成長，推升消費爭議案件量，去年破一萬件，但桃園市現僅五名消保官，第一線負荷爆表。市議員許家睿、陳雅倫、于北辰昨質詢都關切人力，要求市府爭取更多員額，以利案件處理。

由於桃園近期接連發生全真瑜珈、比菲利國際美容診所、９９０醫美診所等業者無預警倒閉事件，市議員錢龍認為，醫美、健身中心、補習班屬於高額預付的消費型態，一旦業者出問題，消費者得承擔極高風險，市府應建立定期查核制度。

議員舒翠玲也點出，很多醫美診所並非醫師本人投資，是投資者投資後再招募醫生進場，政府應要求醫美須做履約保證，才能向民眾收預收款；議員李宗豪建議，法務局、勞動局、經發局等局處應成立「高風險業者情資共享平台」，當發現勞資糾紛等異常就提早介入。

法務局回應，目前消保官加上相關承辦人員十三人，人均處理件數七百七十件，六都負擔第三重，第六名消保官預計五月上任，在編制人員到位前，會研議委託適當團體協助。副市長蘇俊賓也目標跨局處合作、向中央反映擴充編制及導入ＡＩ等「三管齊下」，紓解前線壓力。

針對高額預收款行業消費爭議，法務局長賴彌鼎分析，實體店面變少，消費型態轉為預收或儲值性消費，已與衛生局研討，認為醫療應有互助基金或保險機制分擔履約風險，將向中央建議推動法制化；市府也將跨局處聯合稽查高風險業者、掌握大量無薪假或解雇情形提早介入。

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