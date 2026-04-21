10億打造…桃園KIRI園區消防改善跳票、投資額未達標 民代砲轟

斥資10億打造的桃園KIRI國際原住民族文創園區啟用後問題不斷，多名議員今質疑，該園區不僅消防改善跳票，OT廠商投資額也未達契約約定門檻，要求市府大力整頓。原民局回應，將要求廠商限期改善消防問題，逾期將依契約開罰；投資額不足部分，若未達標將處以懲罰性違約金，最重得採取接管或解約。

議員楊朝偉表示，KIRI安全隱憂重重，媒體3月揭露園區有營業登記、消防分區裝修變更等問題，且手動排煙器無法運作，但他今早與消防局通電話，消防局仍不知情；市府新聞稿宣示4月13日要督促OT廠商完成用途變更及裝修補辦行政程序，今天已4月21日，建管處卻說一份資料都沒收到，民眾的安全究竟誰來顧？

議員魏筠也直言，既然還在補件就代表消防根本還沒過關，原民局不能把責任甩鍋給OT廠商，要做好監督角色。

原民局長Panay Mulu回應，原訂OT業者4月13日前掛件，但進駐業者前置資料整備不足、OT業者整合作業落後，因此改要求在5月4日完成掛件，申請後1個月內須領得室內裝修許可證、2個月內取得合格證，逾期將依投資契約違約規定開罰。

市府每周皆會針對消防、漏水定期勘察，今年消防申報已要求OT廠商在5月1日至5月31日間再做一次消防檢查，副市長每2個月也會召開營運督導委員會嚴格監督。

另，議員彭俊豪指出，依規約2024年7月起OT廠商一年內投資不得低於2000萬元、三年內不得低於6000萬元，目前實際投資多少？據他了解，業者想把店家自行裝修的費用算成OT廠商投資額，市府應嚴查有無灌水情形。

原民局表示，經初步檢視OT廠商可認列投資金額約1200萬元，未達2000萬元門檻，不認列部分將要求業者在期限內補提完整佐證資料，若審認後仍未達標，將依契約處以懲罰性違約金，並建立缺失控管總表，最重得採取接管與解約。