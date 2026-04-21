快訊

3國家取消賴總統專機飛航許可 他們與中國大陸經貿關係為何？

卓揆補提中選會3人名單！她被提名副主委 委員名單法務部次長入列

罕見素顏上陣！美女主播遇日本強震「狂奔回電視台」 呼吸急促惹網心疼

聽新聞
0:00 / 0:00

10億打造…桃園KIRI園區消防改善跳票、投資額未達標 民代砲轟

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園KIRI原住民族文創園區斥資10億元打造，卻問題頻傳。圖／桃園市新工處提供
桃園KIRI原住民族文創園區斥資10億元打造，卻問題頻傳。圖／桃園市新工處提供

斥資10億打造的桃園KIRI國際原住民族文創園區啟用後問題不斷，多名議員今質疑，該園區不僅消防改善跳票，OT廠商投資額也未達契約約定門檻，要求市府大力整頓。原民局回應，將要求廠商限期改善消防問題，逾期將依契約開罰；投資額不足部分，若未達標將處以懲罰性違約金，最重得採取接管或解約。

議員楊朝偉表示，KIRI安全隱憂重重，媒體3月揭露園區有營業登記、消防分區裝修變更等問題，且手動排煙器無法運作，但他今早與消防局通電話，消防局仍不知情；市府新聞稿宣示4月13日要督促OT廠商完成用途變更及裝修補辦行政程序，今天已4月21日，建管處卻說一份資料都沒收到，民眾的安全究竟誰來顧？

議員魏筠也直言，既然還在補件就代表消防根本還沒過關，原民局不能把責任甩鍋給OT廠商，要做好監督角色。

原民局長Panay Mulu回應，原訂OT業者4月13日前掛件，但進駐業者前置資料整備不足、OT業者整合作業落後，因此改要求在5月4日完成掛件，申請後1個月內須領得室內裝修許可證、2個月內取得合格證，逾期將依投資契約違約規定開罰。

市府每周皆會針對消防、漏水定期勘察，今年消防申報已要求OT廠商在5月1日至5月31日間再做一次消防檢查，副市長每2個月也會召開營運督導委員會嚴格監督。

另，議員彭俊豪指出，依規約2024年7月起OT廠商一年內投資不得低於2000萬元、三年內不得低於6000萬元，目前實際投資多少？據他了解，業者想把店家自行裝修的費用算成OT廠商投資額，市府應嚴查有無灌水情形。

原民局表示，經初步檢視OT廠商可認列投資金額約1200萬元，未達2000萬元門檻，不認列部分將要求業者在期限內補提完整佐證資料，若審認後仍未達標，將依契約處以懲罰性違約金，並建立缺失控管總表，最重得採取接管與解約。

原住民 桃園

延伸閱讀

台南亞太棒球場爭議延燒 市議會促檢討營運、動線改善時程

竹縣財力升級中央補助縮減 未撥款計畫擬停執行引爭議

議員批寵物美容新制爭議多 北市府：持續輔導盤點

台南私幼爆「裝紙箱拍打」虐13童 教育局重罰園方、停招1年

相關新聞

10億打造…桃園KIRI園區消防改善跳票、投資額未達標 民代砲轟

斥資10億打造的桃園KIRI國際原住民族文創園區啟用後問題不斷，多名議員今質疑，該園區不僅消防改善跳票，OT廠商投資額也未達契約約定門檻，要求市府大力整頓。原民局回應，將要求廠商限期改善消防問題，逾期將依契約開罰；投資額不足部分，若未達標將處以懲罰性違約金，最重得採取接管或解約。

不再險象環生！桃園中路足球場改善工程啟動 拚年底完工

桃園市桃園區唯一標準11人制規格的中路足球場，因初期規畫設計不良，場地坑洞密布、碎石遍地，球員練習險象環生。經立委萬美玲爭取，獲體育署核定7300多萬元改善經費，桃園市體育局今表示，已啟動工程規畫設計及發包作業，全案預計今年底完工。

桃園龍潭警聯合稽查噪音車50%超標 開罰

桃園市龍潭警分局今年執行「靜桃專案」聯合稽查成效，總計攔查65輛疑似噪音車，現場檢驗噪音超標28件，告發率43%，不過4月兩次攔查12輛50%為噪音車，高於年平均值，顯示仍有不少駕駛人心存僥倖，警方將持續規畫重點路段強化取締工作。

苗栗電動小客車3年增1.5倍 縣府設充電樁及祭好康友善綠能

苗栗縣電動小客車數量，3年增加約1.5倍，縣府打造友善綠能交通環境，率先取得交通部補助充電樁認證營運，預計今年7月開辦，補助號 大廈設置充電樁，額度200萬元，及10年以上老舊機車加碼補助換電動機車，額度100萬元。

紙風車「燈怪」周末連3天新竹縣府前連登場 封街措施這邊看

紙風車劇團的最新客家親子劇「燈怪」，4月24日至26日將於新竹縣政府前縣政六路（光明六路至光明九路段）盛大登場，為配合活動，縣政六路於4月19日起至27日封街；市區客運快捷1號、快捷9號站點也配合調整，提醒民眾留意相關資訊。

竹縣財力升級中央補助縮減 未撥款計畫擬停執行引爭議

新竹縣今年因統籌分配稅款增加，由三級升為一級，中央補助比例隨之調整，引發議會關注。新竹縣府今在議會進行業務報告時提及「未獲中央撥付款項的計畫原則不予執行」，以平衡預算為原則控管支出，議員質疑此舉恐影響民生政策推動，要求縣府完整盤查來兼顧財政紀律與施政需求。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。