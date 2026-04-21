不再險象環生！桃園中路足球場改善工程啟動 拚年底完工

桃園市桃園區唯一標準11人制規格的中路足球場，因初期規畫設計不良，場地坑洞密布、碎石遍地，球員練習險象環生。經立委萬美玲爭取，獲體育署核定7300多萬元改善經費，桃園市體育局今表示，已啟動工程規畫設計及發包作業，全案預計今年底完工。

萬美玲今天下午於中路足球場召開說明會議，邀集運動部司長蔡文娟、體育局長許彥輝、教育局副局長賴銀奎，以及桃園區19所有足球隊或社團的學校代表與會。

萬美玲表示，桃園區共有19所學校設有足球隊或社團，其中中興國中連續兩年挺進全國中等學校11人制足球聯賽甲組八強，同安國小也在全國盃賽屢獲佳績，但中路足球場是桃園區僅有的標準11人制規格場地，初期規畫設計不當，以土方填平、缺乏平整性，現況更有大小不一的坑洞與碎石，容易造成球員受傷，不僅無法辦理正式賽事，連練習都險象環生。

萬美玲說，經過2年來積極爭取，並與時任體育署長鄭世忠及體育局長許彥輝兩度到現場會勘，終於在去年7月獲體育署核定改善經費7300多萬元，其中體育署補助4400萬元、市府支應2900多萬元。

市府體育局長許彥輝表示，市府已啟動改善工程規畫設計及發包作業，未來將進行人工草皮更新、排水系統改善及附屬設施優化，並新增夜間照明設備，預計於今年底完工，屆時將大幅提升場地品質，提供更安全、完善的足球運動環境。