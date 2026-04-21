攜歐洲商會共探智慧治理 高虹安推AI、淨零合作新局

新竹市政府與歐洲在台商務協會（ECCT）今在新竹國賓大飯店舉辦「智慧永續城市交流午餐會」。市長高虹安與歐盟各國駐台代表、ECCT 執行長何飛逸（Freddie Höglund）及多位歐洲企業代表深度對話。高虹安說，新竹市不僅是全球半導體的心臟，更是歐洲頂尖技術落實智慧治理與淨零碳排的最佳「實證場域」。

高虹安表示，市府於今年2月正式成立「數位發展處」，建立「資料—應用—平台」的轉型戰略。市府致力於建構一個透明、高效且具備國際標準的智慧城市生態系，為國際企業提供穩定的營運基礎。

她說明，在產業佈局與永續發展方面，市府正全力推進中，例如「香山精密園區」的立體化轉型，透過優化土地利用效能，有效擴張高科技產業的研發空間，進而強化產業群聚效應，建構更具競爭力的產業生態系。

此外，針對全球供應鏈高度關注的淨零排放需求，新竹市推出全國首創的「ESG 媒合平台」，積極對接企業在綠能、循環經濟與永續技術上的領先優勢，透過公私協力(PPP)模式，將民間研發能量導入市政建設。

隨後，由秘書長張治祥進行專題簡報，展示多項已落地運行的智慧應用成果。新竹市已全面導入「AI 影像辨識」技術，結合「智慧停車」與「科技巡防」，大幅提升城市治安與停車管理效率；在環境治理上，布建綿密的「空氣品質感測物聯網」及智慧水質監測系統，透過大數據落實環境保護。此外，市府亦透過「Open Data 資料開放平台」與「政策黑客松」，活化數據應用並廣納青年創新動能。

歐洲在台商務協會代表們於問答交流討論非常熱絡，議題聚焦外僑福利政策、國際人才生活配套，以及城市在交通、教育、住房與土地供應方面的現況與改善作為。

因科學園區擁有眾多從業人員，尖峰通勤造成園區周遭交通壓力，交通議題成為市府首要挑戰。市府在過去3年新建7條道路，優先在園區周邊紓解壅塞，同步持續發展公共運輸與新增道路。另針對永續轉型與低碳運輸的政策建議提出市府對公共運輸既有激勵。此外，針對產業用地及媒合投資，竹市府將會全力協助，期盼深化台歐產業與商務合作。

高虹安總結指出，歐洲企業在智慧基礎建設、環境工程及智慧交通領域具備全球指標性地位，與新竹市「安居科技城」的施政目標高度契合。市府將持續優化行政效能、完善投資環境，並積極尋求與歐洲商會建立常態性的交流機制，針對AI醫療、淨零科技及智慧交通等領域開展更具體的合作計畫，共同開創台歐智慧城市合作的新格局。