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桃園龍潭警聯合稽查噪音車50%超標 開罰

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
龍潭警方與監理單位、市府環保局聯合稽查噪音車。記者鄭國樑／翻攝
龍潭警方與監理單位、市府環保局聯合稽查噪音車。記者鄭國樑／翻攝

桃園市龍潭警分局今年執行「靜桃專案」聯合稽查成效，總計攔查65輛疑似噪音車，現場檢驗噪音超標28件，告發率43%，不過4月兩次攔查12輛50%為噪音車，高於年平均值，顯示仍有不少駕駛人心存僥倖，警方將持續規畫重點路段強化取締工作。

警方提醒，噪音管制法去年12月修法，機動車輛超過噪音管制標準罰緩額度，由最低1800元提高至3600元以上，3萬6000元以下，並通知其限期改善，未完成改善者，得按次處罰；情節重大者，得吊扣牌照至改善完畢後發還。若一年內再次噪音值超過標準，得吊扣牌照6個月。

警方表示，4月兩場聯合稽查投入優勢警力，針對改裝噪音車輛共計攔查汽、機車12輛，其中6輛經環保局現場檢測噪音不合格，當場依法告發，告發率5成，總裁罰金額2萬1600元。日後將加強取締改裝、噪音車，選擇市區車潮、人潮密集的中興路、大昌路與中正路周邊道路設置臨時檢驗站，機動攔檢，維護交通秩序與居民生活品質。

噪音 桃園

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