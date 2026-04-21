桃園龍潭警聯合稽查噪音車50%超標 開罰

新竹縣今年因統籌分配稅款增加，由三級升為一級，中央補助比例隨之調整，引發議會關注。新竹縣府今在議會進行業務報告時提及「未獲中央撥付款項的計畫原則不予執行」，以平衡預算為原則控管支出，議員質疑此舉恐影響民生政策推動，要求縣府完整盤查來兼顧財政紀律與施政需求。

2026-04-21 12:39