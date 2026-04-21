快訊

柯文哲遭噴辣椒水案 分局長「丟垃圾」畫面曝光…四叉貓拋1疑問

台股收漲646點邁向38K 聯發科躍多頭指標站上2千元

二戰後首度解禁「死亡產業」！日本允許出售殺傷武器 亞洲2國有興趣

聽新聞
0:00 / 0:00

苗栗電動小客車3年增1.5倍 縣府設充電樁及祭好康友善綠能

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
交通部補助苗栗縣政府逐步建置155槍充電樁，並且率全國之先營運。記者范榮達／攝影
交通部補助苗栗縣政府逐步建置155槍充電樁，並且率全國之先營運。記者范榮達／攝影

苗栗縣電動小客車數量，3年增加約1.5倍，縣府打造友善綠能交通環境，率先取得交通部補助充電樁認證營運，預計今年7月開辦，補助號 大廈設置充電樁，額度200萬元，及10年以上老舊機車加碼補助換電動機車，額度100萬元。

交通部公路局統計苗栗縣近3年電動小客車數量953、1672、2372輛，縣府交通工務處指出，因應突增式成長，縣府2023年起配合中央前瞻建設計畫補助，逐步建置155槍充電樁，率全國之先獲得經濟部標準檢驗局認證營運，達成交通部設定目標，及路外停車場2%充電樁規定，縣府持續推動並輔導設置路外停車場充電樁。

此外，環保局研議今年7月開辦兩項措施，其中「淨零綠生活友善社區」補助專案，公寓大廈在共用部分設置電動汽車充電樁、線槽架與管理系統等，可申請補助，最高40萬元，以不超過總建置費用49%為限，今年總補助額度200萬元。

環保局運用海盛發電股份有限公司捐贈縣府100萬元，10年以上機車汰舊並新購電動機車，除可透過環境部車輛汰舊換新抵換媒合平台申請相關補助，環保局加碼補助，每輛2500元，名額400名。

另，交通部擬定2030年正副首長專用車全面電動化，2035年公務小客車全面電動化的減碳目標，交工處參照現行中油車隊卡制度，研製適用縣府自建電動車充電樁設備使用充電卡機制，並配合尋適當位置設置充電樁，帶動提升電動運具使用。

環保局 環境部 電動機車

延伸閱讀

擺脫行人地獄！全南投最大的國中 通學路線優化大躍進

板橋信義國小停車場拚11月完工 將增259汽車格位

政策倒數+氣候升溫 momo拚家電夏初換機潮

「白沙聖域 天空之丘」 苗縣打造濱海觀光新軸線

相關新聞

紙風車「燈怪」周末連3天新竹縣府前連登場 封街措施這邊看

紙風車劇團的最新客家親子劇「燈怪」，4月24日至26日將於新竹縣政府前縣政六路（光明六路至光明九路段）盛大登場，為配合活動，縣政六路於4月19日起至27日封街；市區客運快捷1號、快捷9號站點也配合調整，提醒民眾留意相關資訊。

竹縣財力升級中央補助縮減 未撥款計畫擬停執行引爭議

新竹縣今年因統籌分配稅款增加，由三級升為一級，中央補助比例隨之調整，引發議會關注。新竹縣府今在議會進行業務報告時提及「未獲中央撥付款項的計畫原則不予執行」，以平衡預算為原則控管支出，議員質疑此舉恐影響民生政策推動，要求縣府完整盤查來兼顧財政紀律與施政需求。

桃園5消保官每年扛8千案 民代批人力不足 市府允三管齊下

桃園市消費爭議申訴案件量逐年攀升，但全市消保官僅有5人，平均每人每年要處理上千件申訴與調解案，多名議員今質疑市府消保人力嚴重不足，要求積極補實員額。法務局回應，5月將補足第6名消保官，目標是衝到8人。副市長蘇俊賓表示，市府將以跨局處分擔業務、爭取編制突破、導入AI與委外輔助等「三管齊下」方式，紓解第一線壓力。

收費爭議…桃園訂指引 推薦9拖吊廠商

桃園與雙北地區今年過年期間接連發生天價拖吊爭議，有消費者拖吊愛車兩公里遭索價五點一萬元，引發關注。桃園市交通局近日公布拖吊處理指引，並推薦九家拖吊優良廠商，明定建議費率拖吊十公里內基本費一千五百元等；台中市府上月函文中央建議訂定統一規範。

拖吊蟑螂之亂 市府盼有統一標準

天價「拖吊蟑螂」橫行，桃園市近四年發生八件拖吊消費爭議，有民眾車輛拖吊六點四公里被收費四萬九千元，是行情價卅倍以上。桃市府三月底修訂消保自治條例，針對惡劣業者最高可罰十萬元，但對象僅限桃園市，盼中央統一規範。

桃園拖吊消費爭議4年8件率先修自治條例 籲中央統一收費標準

天價「拖吊蟑螂」橫行，桃園市近4年發生8件拖吊消費爭議，有民眾車輛被拖吊6.4公里被收費4.9萬元，是行情價30倍以上。桃市府今年3月底率全國之先修訂消保自治條例，針對惡劣業者最高可罰10萬元，但規範對象僅限桃園市，盼中央統一規範。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。