苗栗電動小客車3年增1.5倍 縣府設充電樁及祭好康友善綠能

苗栗縣電動小客車數量，3年增加約1.5倍，縣府打造友善綠能交通環境，率先取得交通部補助充電樁認證營運，預計今年7月開辦，補助號 大廈設置充電樁，額度200萬元，及10年以上老舊機車加碼補助換電動機車，額度100萬元。

交通部公路局統計苗栗縣近3年電動小客車數量953、1672、2372輛，縣府交通工務處指出，因應突增式成長，縣府2023年起配合中央前瞻建設計畫補助，逐步建置155槍充電樁，率全國之先獲得經濟部標準檢驗局認證營運，達成交通部設定目標，及路外停車場2%充電樁規定，縣府持續推動並輔導設置路外停車場充電樁。

此外，環保局研議今年7月開辦兩項措施，其中「淨零綠生活友善社區」補助專案，公寓大廈在共用部分設置電動汽車充電樁、線槽架與管理系統等，可申請補助，最高40萬元，以不超過總建置費用49%為限，今年總補助額度200萬元。

環保局運用海盛發電股份有限公司捐贈縣府100萬元，10年以上機車汰舊並新購電動機車，除可透過環境部車輛汰舊換新抵換媒合平台申請相關補助，環保局加碼補助，每輛2500元，名額400名。

另，交通部擬定2030年正副首長專用車全面電動化，2035年公務小客車全面電動化的減碳目標，交工處參照現行中油車隊卡制度，研製適用縣府自建電動車充電樁設備使用充電卡機制，並配合尋適當位置設置充電樁，帶動提升電動運具使用。