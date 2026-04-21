紙風車「燈怪」周末連3天新竹縣府前連登場 封街措施這邊看

紙風車劇團的最新客家親子劇「燈怪」，4月24日至26日將於新竹縣政府前縣政六路（光明六路至光明九路段）盛大登場，為配合活動，縣政六路於4月19日起至27日封街；市區客運快捷1號、快捷9號站點也配合調整，提醒民眾留意相關資訊。

縣府民政處表示，「燈怪」以海洋與陸地共生為背景，蘊含著客家人敬天惜物、固守家園的信仰精神與文化價值，全劇結合3D動畫背景、全偶裝演出與原創音樂，讓孩子在驚奇中自然接觸客家語。

周五從晚間7時30分開始演出，而周六及周日則是晚間7時開始演出，現場國客語交錯演出，並有大螢幕轉播及中文字幕，每日下午3點，市東公園將安排日光市集，每日預計開放進場時間為下午3點30分。

民政處指出，為配合活動大型舞台及道具設置，縣政六路自4月19日起至27日進行封街，該路段停車格須淨空。另外，市區客運快捷1號、快捷9號也於4月19日起至27日整日進行調整。

快捷1號「新竹縣政府」站[往金山街方向]暫停停靠，請民眾改至「台灣企銀」站搭乘；快捷9號「新竹縣政府」站[往陽明交大(博愛校區)]方向暫停停靠，請民眾改至鄰近其他站點(前後分別為泉州厝站及家樂福站) 搭乘，相關行車訊息可至智慧公車便民查詢網搜尋。