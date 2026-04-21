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竹縣財力升級中央補助縮減 未撥款計畫擬停執行引爭議

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
縣府今在議會提及「未獲中央撥付款項的計畫原則不予執行」，以平衡預算為原則控管支出，議員質疑此舉恐影響民生政策推動。記者郭政芬／翻攝
縣府今在議會提及「未獲中央撥付款項的計畫原則不予執行」，以平衡預算為原則控管支出，議員質疑此舉恐影響民生政策推動。記者郭政芬／翻攝

新竹縣今年因統籌分配稅款增加，由三級升為一級，中央補助比例隨之調整，引發議會關注。新竹縣府今在議會進行業務報告時提及「未獲中央撥付款項的計畫原則不予執行」，以平衡預算為原則控管支出，議員質疑此舉恐影響民生政策推動，要求縣府完整盤查來兼顧財政紀律與施政需求。

主計總處每3年會檢討並調整直轄市及縣市的財力級次，級數越低等於財力越好。新竹縣今年的統籌分配稅款增加，財力分級由三級調整為一級，部分計畫中央會調整補助比例。對此，主計處長黃訓佳說明，對於中央未撥付的款項，原則上不會執行相關計畫，並強調縣府以編列平衡預算為目標，透過審查機制控管支出。

不過，議員邱靖雅當場反駁，直言「不能接受」以中央未補助為理由停止計畫執行。她指出，多項政策攸關民生，縣府應逐案盤點、尋求解方，而非全面「鎖住不做」，她批評此舉「只是最便宜行事」，看似守住預算，卻未站在民眾需求角度思考。要求一周內提出完整盤查資料與改善說明。

對此，黃訓佳會後受訪補充表示，「該做的還是會做，不會讓縣民權益受到影響。」他舉例指出，原由中央支應的兩歲育兒津貼，若中央撥款出現短撥情形，縣府將先以縣款墊付支應。整體財政運作上，縣府原則是待中央補助款到位後再行撥付，若出現資金缺口，則會採取墊付方式因應。

黃訓佳也說明，隨著財畫法修正，新竹縣獲配財源有所增加，整體財政狀況相對穩定，因此既定預算與各項建設計畫仍將按期推動，不會受到影響。

議員徐瑜新指出，截至3月底歲入應為134.66億元，實收僅96.62億元，短差38.04億元，其中補助短少21億元、稅收減少14億元，質疑與中央統籌分配稅款短撥有關。他憂心縣府同時推動多項重大政策，支出龐大，在收入未如預期下，恐衝擊財政調度，甚至影響基層人員薪資發放。

對此，財政處長彭惠珠坦言，目前資金調度確實「較為吃緊」。過去縣府每月初有一般性補助款、月底有統籌分配稅款支應，但現行制度已將一般性補助轉為計畫型補助，使可彈性運用資金減少，目前主要仰賴月底統籌分配稅款。

彭惠珠指出，以年度統籌分配稅款256.6億元計算，每月中央應撥付約21.38億元，但截至目前中央因營業、稅收短收，已短撥15.06億元，導致縣庫一度出現透支情形。但縣府已透過工程款於契約期限付款，隨4月牌照稅與5月房屋稅陸續入帳，整體壓力可望逐步緩解。

議員 新竹 新竹縣

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