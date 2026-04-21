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健身房、醫美倒閉頻傳 民代促建預警機制 桃市府允設情資共享平台

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園近期接連發生比菲利國際美容診所（圖）等業者無預警倒閉事件，多名議員今呼籲市府針對預收款行業建立事前預警機制與履約保證制度，避免事後求償困難。圖／桃園市勞動局提供
桃園近期接連發生比菲利國際美容診所（圖）等業者無預警倒閉事件，多名議員今呼籲市府針對預收款行業建立事前預警機制與履約保證制度，避免事後求償困難。圖／桃園市勞動局提供

桃園近期接連發生健身房、醫美診所等高額預付型業者無預警停業，受害消費者求償無門，多名議員今呼籲市府針對預收款行業建立事前預警機制與履約保證制度，避免事後求償困難。法務局回應，將與各局處合作優化定型化契約，並推動履約保證或保險機制；副市長蘇俊賓也允諾整合各局處資訊，建立高風險業者情資共享平台。

桃園近期接連發生全真瑜珈、比菲利國際美容診所、990醫美診所等業者無預警倒閉事件，凸顯預收款消費型態的高風險特性。據法務局統計，去年9月1日至今年1月31日，全市受理消費爭議申訴案件，健身類也以609件居冠，其餘為房屋371件、車輛323件、運輸292件、電器及周邊商品230件。

議員錢龍表示，法務局在消費者保護的作法偏重事前宣導與事後申訴調解，但醫美、健身中心、補習班等高額預付、無實體商品的消費型態，一旦業者出問題，消費者就要承擔極高風險，針對特定高風險產業，市府應建立定期查核制度，包含營運狀況、履約能力、財務穩定性，研議事前風險控管機制。

議員舒翠玲說，政府應要求醫美必須做履約保證，才能向民眾收取預收款或推會員制度，尤其很多醫美診所並非醫師本人投資，是投資者投資後再招募醫生進場，「產生問題的機率會越來越多。」議員李宗豪建議，法務局、勞動局、經發局等局處應成立「高風險業者情資共享平台」，當發現勞資糾紛等異常情況就提早介入。

法務局長賴彌鼎表示，相關案件爆發主因是消費型態改變，進入網路時代後實體店面變少，多為預收或儲值性消費；針對事前預防部分，法務局與衛生局討論後，認為醫療應有互助基金或保險機制分擔履約風險，但目前並無法律強制規定，市府將向中央建議推動法制化；對於高風險業者的契約查核，也持續與各局處聯合稽查，針對定型化契約與履約保證加強把關。

副市長蘇俊賓表示，建立高風險業者情資共享平台是很好的建議，目前正整合勞動局與法務局資訊，如業者有無薪假或大量解僱，市府可掌握並提早介入，但若不屬這2種情況，欠薪部分目前無法直接掌握，須再研議跨局處資訊串接機制。

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