桃園5消保官每年扛8千案 民代批人力不足 市府允三管齊下

桃園市消費爭議申訴案件量逐年攀升，但全市消保官僅有5人，平均每人每年要處理上千件申訴與調解案，多名議員今質疑市府消保人力嚴重不足，要求積極補實員額。法務局回應，5月將補足第6名消保官，目標是衝到8人。副市長蘇俊賓表示，市府將以跨局處分擔業務、爭取編制突破、導入AI與委外輔助等「三管齊下」方式，紓解第一線壓力。

桃園市人口持續成長，連帶推升消費爭議案件量。法務局統計，近3年市民向消費者服務中心、消保官申訴，加上申請調解的案件數，分別為2023年的9458件、2024年的8808件，攀升至去年的1萬10件，案件量居高不下；然而消保官人數始終卡在5人，每人每月處理量破千件，第一線人力負荷爆表。

議員許家睿表示，桃園消保官人力十分不足，兩年前他就提出希望透過內部遴選增加消保官人力，但至今仍未上任，希望未來能爭取更多消保官員額。

議員陳雅倫、于北辰表示，桃園消費爭議案每年超過8000件，光5位消保官根本消化不完，許多民眾也反映市府動作慢，只能找民意代表抱怨，建議市府可比照軍中爭取員額邏輯，以桃園市民人數成長為由向中央爭取人力。

法務局長賴彌鼎回應，消保官任用資格有條件限制，必須消保官考試及格，或具有法官、檢察官、檢察事務官、法官助理等經歷，遴選不易，去年已將員額控出來並完成遴選，新進消保官5月1日將正式上任，屆時消保官將從5人增加為6人，目標希望能達到8人。

副市長蘇俊賓表示，消保官較大的問題不只是員額，更是「編制」，這是高度專業職缺，編制過低或職等不夠高，不一定留得住人才。

蘇俊賓說，市府採「三管齊下」策略，第一是跨局處合作分擔業務，交通爭議由交通局處理、衛生爭議由衛生局協助，先舒緩第一線壓力；第二是向中央反映待遇與職等突破空間，因消保官編制與總人數綁定由人事總處管轄，現行職等與工作責任不匹配，全國各縣市都有此問題；第三是研議透過委外或招募輔助力量，並導入AI對較單純的案件做簡單判讀，再由消保官複查，以節省大量人力。