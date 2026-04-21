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收費爭議 桃園訂指引 推薦9拖吊廠商

聯合報／ 記者張裕珍陳敬丰／連線報導
桃園市今年過年期間發生拖吊爭議，有騎士找業者拖吊拋錨的電動機車，短短兩公里索價五萬元。記者陳俊智／翻攝
桃園市今年過年期間發生拖吊爭議，有騎士找業者拖吊拋錨的電動機車，短短兩公里索價五萬元。記者陳俊智／翻攝

桃園與雙北地區今年過年期間接連發生天價拖吊爭議，有消費者拖吊愛車兩公里遭索價五點一萬元，引發關注。桃園市交通局近日公布拖吊處理指引，並推薦九家拖吊優良廠商，明定建議費率拖吊十公里內基本費一千五百元等；台中市府上月函文中央建議訂定統一規範。

桃園市交通局近日公布桃園市道路救援汽機車拖救處理指引，內容包含建立推薦業者認證與篩選機制、拖吊收費公開透明化，也提醒消費者端優先選擇認證業者，並要自主確認拖救車車身標註的公司名稱、報價內容，建議業者與消費者雙方在拖救服務過程中都有影像存證。

市府同時公布由桃園市汽車拖吊商業同業公會推薦的九家廠商名冊，北桃、南桃都有。另也發布拖吊收費表，包含基本拖吊費一千五百元、十公里以後每公里五十元里程費、全載費一千元與夜間拖吊加兩成等，若拖救車到場後取消服務，則需要收空趟費五百到一千元等。

翔富道路救援拖吊業者柯志文說，惡質業者天價拖吊爭議不斷，近月桃園市境內拖吊業者有共識，一同成立公會，獲市府推薦的優質廠商都會遵循公會訂定的費率，提供合理的拖吊服務報價。

柯志文說，收費主要參照國道小型車拖救基本費率，也是業界行之有年的行情；拖吊汽車十公里內基本費一千五百元，若評估拖在後面太危險，會加收全載費一千元，若只是拖吊機車，基本費為一千五百元，絕對不可能像先前爭議事件，拖吊兩公里收費五萬元，「這樣的價格，實在太扯了」。

桃園市交通局指出，公會推薦的業者都具備交通部高速公路局及公路局實績，指引也規定若經查證廠商有惡意喊價、強迫拖救等重大違規，市府將剔除其推薦名單並移送公會處置，且兩年內不得申請列入推薦名單。

台中市法制局指出，目前中央僅規範高速公路和快速道路拖吊的費率，一般道路拖吊則無，考量拖吊路徑可能橫跨高、快速道路乃至跨縣市，由中央制定全國一致性規範較為妥適；市府今年三月二日、四日分別函文行政院消保處與交通部，建議訂定納管一般道路拖吊的規範和定型化契約。

桃園 拖吊

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