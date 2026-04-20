導入NVIDIA與Google國際認證課程！桃園啟動青年數位工具人才培育計畫

桃園市青年事務局今天宣布啟動桃園市青年數位工具人才培育計畫，以證照課程、就業媒合與扎根校園等3大面向推展，市長張善政出席啟動儀式，也特別介紹計畫導入NVIDIA、Microsoft及Google等國際大廠認證課程，希望強化青年人才競爭力。

青年局長侯佳齡說，青年在變動時代中，靈活運用數位工具解決問題的能力至關重要。此計畫以實務應用為核心，透過系統化課程與產業情境導入，結合企業參與機制，協助青年更有信心銜接未來職涯發展。

計畫課程設計有3大特色，第1是「證照導向培訓」，規畫15個系列課程並結合7項國內外專業證照，除了國際大廠外，也搭配資策會認證，學習成果具高度產業辨識度。

第2是「就業媒合機制」，針對在學青年輔導取得差異化優勢，針對在職青年則媒合在地企業職缺需求，協助轉職銜接。第3是「向下扎根」，將AI應用基礎延伸至高中職階段，縮短產學落差，讓人才培育從校園到職場「無落差、不中斷」。

張善政說，桃園擁有深厚的「科技城」產業優勢，面對人工智慧與數位轉型浪潮，市府積極整合產官學研資源，推出桃園市青年數位工具人才培育計畫，希望能以系統性的培訓與考證制度，建構循環的人才生態圈，讓桃園青年具備國際視野與實務競爭力，強化桃園在全球科技產業鏈中的關鍵地位。

青年局指出，桃園市青年數位工具人才培育計畫課程報名請至https://reurl.cc/xWLaL1，或透過「桃園市政府青年事務局」官方網站掌握最新資訊；更多青年職涯資訊，歡迎追蹤桃園市政府青年事務局Facebook粉絲專頁。

桃園市青年事務局今天宣布啟動桃園市青年數位工具人才培育計畫，市長張善政出席啟動儀式，特別介紹計畫導入NVIDIA、Microsoft及Google等國際大廠認證課程，強化青年人才競爭力。圖／桃園市青年局提供