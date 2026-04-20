桃園市體育局今年斥資4300萬元規畫中壢A20親溪公園足球場，預定明年完工。圖：體育局提供

桃園市政府全力提升三級足球實力，市議員關切青埔足球場規畫青園國中校地，影響足球訓練議題，市府體育局長許彥輝今天表示，為發展桃園三級足球，現有平鎮雙連坡、大溪足球場及市立田徑場訓練場地外，今年更將投入1.16億元全力推動新建中壢A20親溪公園足球場、中路足球場改建優化人工草皮場地，軟硬體配合與時俱進，提升桃園三級足球成績。

桃園市青埔足球場規畫青園國中校地後，三級足球隊可移至平鎮雙連坡足球場（見圖）訓練。圖：體育局提供

桃園市府發展三級棒球之外，積極推動三級足球發展，原定作為全民運動會槌球場地的中壢青埔足球場，未來規畫新建青園國中校地，也為因應今年全民運槌球場賽事，原規畫4月至10月辦理改善工程，議員擔心勢必影響三級足球隊訓練，體育局指出，青埔足球場改建全民運槌球場計畫，工程還在招標階段，為確保桃園三級足球訓練不中斷，即日起至改建工程施工前，維持開放學校足球訓練使用，維持三級球隊備賽訓練。

青埔足球場未來規畫為青園國中新建校地，影響大園國際高中等校足球隊訓練，引起多位議員關切，市府體育局表示，因應三級足球隊訓練需求，該局盤點現有平鎮雙連坡足球場（包括11人制球場及5人制球場）、大溪足球場（5人制球場）及桃園市立田徑場等3處場地，都會協調作為三級足球隊替代訓練及比賽場地，確保桃園三級足球訓練不會因為都市開發、籌備賽事受影響。

體育局長許彥輝說，為銜接三級足球競技運動發展，必須做好場地硬體基礎，桃園南、北區學校都有三級足球隊，做好球場硬體基礎銜接三級足球訓練至為重要，現有足球場地外，該局將斥資上億元經費，今年起推動中壢A20親溪公園足球場新建工程、中路足球場全面優化改建人工草皮計畫，配合教育局足球校園紮根發展，軟硬體配合與時俱進，培養足球人才，提升桃園三級足球成績。

體育局表示，未來青埔足球場建置青園國中校地，基層足球隊訓練可移至雙連坡足球場，該局並將在機捷A20站附近規畫中壢A20親溪公園足球場新建計畫，預計斥資4300萬元，打造11人制及8人制足球場各一座，目前正在規畫設計中，預定今年發包開工、2027年上半年完工啟用，成為南桃園地區足球訓練的新基地。

再者，該局將全面優化桃園中路足球場，提升足球場地耐用度與使用頻率，市府配合爭取運動部經費，預計斥資7300萬元，將中路足球場的11人制足球場，全面改建人工草皮，目前進行該工程招標作業，預計今年下半年完工啟用，未來更能承受高強度賽事及球隊日常訓練。該局透過場地彈性運用、球場優化及新建球場計畫，提升桃園三級足球競技運動實力。

本文章來自《桃園電子報》。原文：青埔足球場改建影響三級足球訓練？桃園體育局：施工前仍可使用