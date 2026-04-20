快訊

中市警分局長試噴辣椒水…柯文哲遭波及說話了 民眾黨質疑：逾24小時才承認

畫面曝光！中共航母遼寧號今通過台灣海峽 甲板可見8架殲15、3架直升機

還沒結束！日本7.5強震引海嘯 氣象廳警告恐有更大波海嘯來襲

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園新屋圖書館啟用逾20年首度整修 打造客家文化新據點

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市新屋圖書館使用多年，館方今舉行「空間重塑暨設備更新工程」開工典禮重新升級。圖／桃園市立圖書館提供
桃園市新屋圖書館使用多年，館方今舉行「空間重塑暨設備更新工程」開工典禮重新升級。圖／桃園市立圖書館提供

因應館舍老化與服務升級需求，桃園市新屋圖書館今舉行「空間重塑暨設備更新工程」開工典禮。市圖表示，本案以「新屋DNA」為設計核心，結合客家文化與現代閱讀需求，將既有館舍轉型為融合文化傳承、知識交流與社區連結的多功能場域，未來不僅是閱讀據點，更將成為新屋地區重要的文化交流新地標。

客委會主委古秀妃今在開工典禮表示，新屋分館自2004年成立以來，是客委會首座補助地方興建的圖書館，承載地方閱讀與文化推廣的重要使命，歷經20多年使用，館舍亟需整體修繕與功能提升。本次整修不僅是建築更新，更著重空間再造與服務升級，期望1、2樓空間更貼近客庄居民日常生活需求。

古秀妃說，前主委楊長鎮推動「文化發電機」政策，為客庄圖書館奠定發展基礎；現階段則進一步推動「客庄生活交流中心」計畫，強調圖書館作為社區核心的多元角色。以新屋分館為例，未來將提供長輩交流互動空間、支持青年創作與實作發表，並打造藝術展示與策展平台，讓圖書館成為跨世代共享的文化場域。

市圖館長施照輝表示，本次工程屬全面性空間再造，涵蓋拆除與假設工程、防水工程、外牆整修、室內裝修、系統家具更新，以及電氣照明、空調與給排水等設備優化，工期為300日曆天，預計2027年3月完工。

施照輝說，未來新屋分館設計上強調「開放、交流與共享」，規畫客家藝廊與文化沙龍，並設置寬敞舒適的開架閱覽區與期刊閱報區，讓閱讀自然融入日常生活。

桃園 圖書館 古秀妃 客家

延伸閱讀

臺東縣立圖書館開館倒數懶人包｜4/22正式開幕，這座全新閱讀地標值得先收藏

教育部砸1.6億補助90校 原住民文化進校園打造沉浸式學習場域

為世界閱讀日送暖！全台第9座、花蓮首座好鄰居紙圖書館開進東里國小

相關新聞

逐步揮別苗栗市西山垃圾火燒噩夢 公所拆彈去化1500床廢床墊

廢床墊處理棘手，苗栗市西山垃圾場動輒火災，堆置1500床廢床墊是原因之一，公所啟動拆解去化，另移除4500噸廢棄物，「拆彈」減少堆置量，逐步揮別垃圾場火燒噩夢。

機車擅停桃園樂天棒球場管制區…煙火取消 網友狂罵「欠人拖吊」

中華職棒球季開打，樂天桃猿隊本月11日在桃園棒球場主場賽事，原訂賽後施放勝利煙火，未料當天有多輛機車闖入煙火落焰管制區停放，被迫取消施放煙火，引發球迷討論。市府體育局獲悉後積極與樂天球團協調強化管制、宣導，隔天正常施放勝利煙火，中壢警方也呼籲民眾應依規停車，違者取締開罰。

桃園新屋圖書館啟用逾20年首度整修 打造客家文化新據點

因應館舍老化與服務升級需求，桃園市新屋圖書館今舉行「空間重塑暨設備更新工程」開工典禮。市圖表示，本案以「新屋DNA」為設計核心，結合客家文化與現代閱讀需求，將既有館舍轉型為融合文化傳承、知識交流與社區連結的多功能場域，未來不僅是閱讀據點，更將成為新屋地區重要的文化交流新地標。

強化竹科救災量能！寶山竹科分隊新廳舍動土 後年啟用

為守護寶山鄉親安全並強化科學園區防救災能量，中央與地方攜手投入總經費3億937萬元，於新竹縣寶山鄉園區段新建「第四大隊暨竹科分隊」廳舍，今天舉行開工動土典禮，未來將更保障科學園區及周邊居民的安全，目標於明年底竣工，並預計於2028年進駐啟用。

桃市府社群逾200個！挨批「殭屍帳號」氾濫 新聞處允盤點整併

桃市府各局處機關及區公所經營的官方社群帳號總數超過200個，但多位議員質疑，許多社群在活動結束後就淪為「殭屍帳號」，不僅浮濫也稀釋市府行銷力道，應全面盤點、整併或下架。新聞處回應，將密切協調、加強整合，也會參考其他縣市經驗研議Threads等新平台布局。

桃園滯洪池裝置藝術遭吐槽「駕鶴西歸」 水務局：是「白鷺入畫」

桃園燈會落幕後，市府水務局將部分主題燈移置龜山區公滯一滯洪池，盼延續燈會光影魅力，結果配置完成後遭部分民眾吐槽，有網友直指「奇怪的裝置藝術，駕鶴歸西？」更形容現場氛圍帶有「普渡風」。水務局則澄清，這組裝置藝術正式名稱為「白鷺入畫」，設計發想來自桃園河川整治成果，歡迎民眾實際走訪。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。