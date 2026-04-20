桃園新屋圖書館啟用逾20年首度整修 打造客家文化新據點

因應館舍老化與服務升級需求，桃園市新屋圖書館今舉行「空間重塑暨設備更新工程」開工典禮。市圖表示，本案以「新屋DNA」為設計核心，結合客家文化與現代閱讀需求，將既有館舍轉型為融合文化傳承、知識交流與社區連結的多功能場域，未來不僅是閱讀據點，更將成為新屋地區重要的文化交流新地標。

客委會主委古秀妃今在開工典禮表示，新屋分館自2004年成立以來，是客委會首座補助地方興建的圖書館，承載地方閱讀與文化推廣的重要使命，歷經20多年使用，館舍亟需整體修繕與功能提升。本次整修不僅是建築更新，更著重空間再造與服務升級，期望1、2樓空間更貼近客庄居民日常生活需求。

古秀妃說，前主委楊長鎮推動「文化發電機」政策，為客庄圖書館奠定發展基礎；現階段則進一步推動「客庄生活交流中心」計畫，強調圖書館作為社區核心的多元角色。以新屋分館為例，未來將提供長輩交流互動空間、支持青年創作與實作發表，並打造藝術展示與策展平台，讓圖書館成為跨世代共享的文化場域。

市圖館長施照輝表示，本次工程屬全面性空間再造，涵蓋拆除與假設工程、防水工程、外牆整修、室內裝修、系統家具更新，以及電氣照明、空調與給排水等設備優化，工期為300日曆天，預計2027年3月完工。

施照輝說，未來新屋分館設計上強調「開放、交流與共享」，規畫客家藝廊與文化沙龍，並設置寬敞舒適的開架閱覽區與期刊閱報區，讓閱讀自然融入日常生活。