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復育特有種旱招潮蟹 竹市移除香山濕地海馬齒

中央社／ 新竹市20日電

新竹香山濕地海馬齒近年快速擴張並有陸化傾向，造成台灣特有種「台灣旱招潮」生存威脅，竹市府與清華大學在香山濕地移除海馬齒，恢復泥灘開闊環境，期能恢復招潮蟹族群。

新竹市政府今天發布新聞資料指出，香山濕地開闊泥灘是台灣旱招潮最喜歡的棲地之一，潮間帶高位的開闊泥灘半乾半濕的棲地，符合敏感的台灣特有種「台灣旱招潮」生存環境。

亞洲大學教師張筱筠表示，台灣旱招潮對棲地條件的高度專一性，會直接影響族群分布，族群易因棲地變化而消長，海山漁港南側灘地就是台灣旱招潮的重要分布範圍之一。

她說，近年該區海馬齒族群快速擴張，有陸化傾向，導致台灣旱招潮族群明顯減少，在海馬齒密集生長區域幾乎看不到；海馬齒鹽鹼地耐受性生長迅速，壓縮蟹類活動空間，密生根系也影響挖洞、覓食及繁殖等行為，對招潮蟹族群存續構成壓力。

市府表示，此次與清華大學教師趙芝良帶領師生合作，並號召生態志工，共同投入行動，以人工移除海馬齒，還原泥灘地，此次共移除海馬齒750公斤，面積約1400平方公尺，展現產官學合作推動具體環境復育行動。

新竹 濕地 復育

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