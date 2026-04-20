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逐步揮別苗栗市西山垃圾火燒噩夢 公所拆彈去化1500床廢床墊

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市公所委託專業破碎處理廢床墊，預計後天可以去化全部約1500床。記者范榮達／攝影
苗栗市公所委託專業破碎處理廢床墊，預計後天可以去化全部約1500床。記者范榮達／攝影

廢床墊處理棘手，苗栗市西山垃圾場動輒火災，堆置1500床廢床墊是原因之一，公所啟動拆解去化，另移除4500噸廢棄物，「拆彈」減少堆置量，逐步揮別垃圾場火燒噩夢。

西山垃圾場1970年代啟用，2022年底封場，暫置及已掩埋大量廢棄物，還有堆放約1500床廢床墊，一年要燒4、5次，前年7月間更是一燒6天半，破壞環境衛生，造成空氣臭味，附近居民深受其擾，公所啟動去化，市長余文忠今天視察進度。

其中，廢床墊過去因必須人工逐一拆解，費時費人力，西山垃圾場因此長期累積約1500床廢床墊，床墊材質易燃，如果潮溼又影響環境，公所60萬元委託專業處理，破碎後可燃部分送燒，彈簧則回收出售，預計後天可以全部去化完畢。

此外，公所1500萬元專案經費，辦理原西山垃場暫置或已掩埋廢棄物破碎篩分作業，配置挖掘機、破碎機、滾筒篩分、兩道磁選設備，並配合人工撿拾分類與處理，預計今年10月完成第一階段去化4500公噸，

余文忠指出，西山垃圾場可燃廢棄物清運處理，降低堆置量，可望逐步降低火災風險，公所並籲請市民做好垃圾分類，有助於垃圾減量，公所目前一年約需花費3000萬元送燒，「燒垃圾無疑是燒錢」，垃圾減量省下的經費，也可以挹注社會福利等施政，創造多贏局面。

另，縣政府環保局依促參法，今年2月政策公告苗栗市掩埋場活化作業ROT案，下個月11日截止，徵求可行性評估報告，接續辦理初審作業及公聽會，環保局指出，原則上由申請人負責去化，西山垃圾場藉由整頓活化，解決悶燒問題，發揮跨區域廢棄物資源整合與再利用效益。

苗栗市公所委託專業破碎處理廢床墊，預計後天可以去化全部約1500床。記者范榮達／攝影
苗栗市公所委託專業破碎處理廢床墊，預計後天可以去化全部約1500床。記者范榮達／攝影

苗栗市公所委託專業破碎處理廢床墊，預計後天可以去化全部約1500床。記者范榮達／攝影
苗栗市公所委託專業破碎處理廢床墊，預計後天可以去化全部約1500床。記者范榮達／攝影

苗栗市 廢棄物 火災

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