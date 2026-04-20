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強化竹科救災量能！寶山竹科分隊新廳舍動土 後年啟用

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
今天舉行開工動土典禮，未來將更保障科學園區及周邊居民的安全，目標於明年底竣工，並預計於2028年進駐啟用。新竹縣府提供
今天舉行開工動土典禮，未來將更保障科學園區及周邊居民的安全，目標於明年底竣工，並預計於2028年進駐啟用。新竹縣府提供

為守護寶山鄉親安全並強化科學園區防救災能量，中央與地方攜手投入總經費3億937萬元，於新竹縣寶山鄉園區段新建「第四大隊暨竹科分隊」廳舍，今天舉行開工動土典禮，未來將更保障科學園區及周邊居民的安全，目標於明年底竣工，並預計於2028年進駐啟用。

楊文科致詞時先感謝新竹科學園區管理局無償借用土地，得以興建第四大隊暨竹科分隊，楊文科並指出，竹科為重要的產業園區，全台各科技園區均設置精進的消防設備，而竹科為半導體重鎮，為了保護人民及產業的安全，特別規畫第四大隊暨竹科分隊。

楊文科也說，新竹縣為北部地區唯一沒有訓練基地的消防局，此次也建立訓練基地，未來可用於繩索、架梯等訓練，精進消防員各種技藝，他也感謝消防局長陳中振的規畫，及中央挹注1.7億元經費，相信未來能更保障鄉親及產業的安全。

內政部長劉世芳表示，全球先進製程運用許多特用化學，她表示中央不只提供硬體設備的建置，更期許在軟體及專業技能更進一步精進，未來中央也會挹注經費，動用AI科技及機器人救災，不僅保障消防人員的安全，更能維繫半導體及科技產業的安全。

「第四大隊暨竹科分隊」廳舍一案除中央補助1.7億元外，縣府也投入經費支持，將廳舍增建為地下1層、地上四層的RC構造建築物，新竹縣政府消防局長陳中振說明，原寶山分隊廳舍雖位於鄉內主要幹道，但受限於舊有空間寬度不足且深度較淺，在人員及車輛持續增加的狀況下已略顯不足。新建廳舍用地面積約4000平方公尺，1樓預計停放消防車輛，2至4樓則做為辦公及住宿之用，將提供消防員更優質的值勤與生活環境。

「第四大隊暨竹科分隊」廳舍一案除中央補助1.7億元外，縣府也投入經費支持，將廳舍增建為地下1層、地上四層的RC構造建築物。新竹縣府提供
「第四大隊暨竹科分隊」廳舍一案除中央補助1.7億元外，縣府也投入經費支持，將廳舍增建為地下1層、地上四層的RC構造建築物。新竹縣府提供

為守護寶山鄉親安全並強化科學園區防救災能量，中央與地方攜手投入總經費3億937萬元，於新竹縣寶山鄉園區段新建「第四大隊暨竹科分隊」廳舍。新竹縣府提供
為守護寶山鄉親安全並強化科學園區防救災能量，中央與地方攜手投入總經費3億937萬元，於新竹縣寶山鄉園區段新建「第四大隊暨竹科分隊」廳舍。新竹縣府提供

內政部長劉世芳表示，未來中央也會挹注經費，動用AI科技及機器人救災，不僅保障消防同仁的安全，更能維繫半導體及科技產業的安全。新竹縣府提供
內政部長劉世芳表示，未來中央也會挹注經費，動用AI科技及機器人救災，不僅保障消防同仁的安全，更能維繫半導體及科技產業的安全。新竹縣府提供

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